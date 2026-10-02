Al menos 5,700 muertos o heridos en Haití por la violencia pandillera este año (ONU)

Fotografía de archivo del 03 de abril de 2025 que muestra integrantes de Brigadas de Autodefensa participando durante una protesta en la que exigen a las autoridades medidas para controlar el incremento de la violencia en Puerto Príncipe (Haití). El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este martes por seis meses el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027, mientras la misión afronta dificultades para completar su despliegue y hacer frente a la expansión de las bandas armadas. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS ARCHIVO )

Al menos 5,700 personas murieron o resultaron heridas desde el inicio del año en Haití, un país devastado por la violencia de las pandillas, alertó este viernes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Haití atraviesa desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad, pero la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años por la violencia de grupos fuertemente armados que controlan amplias regiones del país caribeño.

"Del 1 de enero al 11 de septiembre, mi oficina contó al menos 5,700 personas muertas o heridas a manos de bandas o en operaciones efectuadas contra ellas", declaró el Alto Comisionado, Volker Türk, en Ginebra.

"Las pandillas secuestraron igualmente a más de 230 personas y violaron a más de 1,000 mujeres y niñas", agregó Türk, quien advirtió que las cifras reales "sean probablemente más elevadas".

"A pesar de cierto éxito para contener su actividad en partes de la capital, Puerto Príncipe, las pandillas continúan adaptándose y expandiéndose, reapareciendo en nuevas zonas y rearmándose constantemente", dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una Fuerza de Supresión de Pandillas que debía contar con 5,500 efectivos, pero ha tenido dificultades para obtener contribuciones.

"La fuerza sigue muy por debajo del nivel necesario" y requiere un "despliegue acelerado", afirmó Türk.

Preocupaciones de la ONU

Según el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, la fuerza cuenta actualmente con apenas 1,500 integrantes.

Türk señaló que la ONU mantiene "serias preocupaciones por el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y grupos de autodefensa.

"Desde comienzos de año, más de la mitad de todas las víctimas se produjeron en el contexto de operaciones de seguridad, con cientos de personas alcanzadas por balas perdidas y drones explosivos", indicó.

"El número de ejecuciones sumarias llevadas a cabo por unidades policiales especializadas se ha reducido significativamente, casi a la mitad en comparación con 2025. Sin embargo, personas presuntamente vinculadas a pandillas siguen siendo ejecutadas de forma sumaria", apuntó.

Türk añadió que los llamados grupos de autodefensa han matado o herido a unas 280 personas en lo que va de año.

Haití se prepara para celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones en una década, así como un referéndum constitucional.