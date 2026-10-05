El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios

Fotografía de archivo del 03 de abril de 2025 que muestra integrantes de Brigadas de Autodefensa participando durante una protesta en la que exigen a las autoridades medidas para controlar el incremento de la violencia. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS ARCHIVO )

La campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 13 de diciembre en Haití no arrancó este lunes, como estaba previsto, lo que supone un nuevo traspié para la celebración de los comicios que el país no realiza desde hace una década.

Según la prensa local, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estudia la posibilidad de publicar en las próximas horas una modificación al calendario de las elecciones que incluya la ampliación del plazo de inscripción de los candidatos.

La campaña debía haber comenzado hoy, pero el CEP aparentemente está a la espera de que el Consejo de Ministros publique un nuevo decreto sobre las elecciones para hacer ajustes.

Mientras tanto, la inscripción de partidos políticos sigue abierta hasta el 9 de octubre y los votantes se registran a cuentagotas, de cara a una posible confirmación de la cita en las urnas.

Situación actual

El calendario oficial prevé para el 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como la ratificación popular de varios cambios propuestos a la Constitución.

Sin embargo, ni en las calles de Puerto Príncipe ni en las grandes ciudades de provincia del país se observó este lunes actividad alguna de campaña electoral.

Pese a lo anterior, en los días previos, algunos candidatos hicieron actividades políticas en las calles, lo que llevó al CEP a publicar un comunicado en el que advirtió a los aspirantes sobre la importancia de respetar las fechas previstas.

En ese mensaje, con fecha 28 de septiembre, el CEP recordó a los candidatos que el "período oficial de campaña electoral aún no ha comenzado", e invitó a los partidos políticos a "abstenerse de cualquier actividad asimilable a una campaña electoral fuera del período oficialmente fijado".

Inscripción de candidatos

Al menos diez políticos conocidos se han inscrito como aspirantes a la Presidencia, entre ellos el exprimer ministro Claude Joseph; el alcalde de Delmas, Wilson Jeudy; el expresidente interino Jocelerme Privert, y el activista Wilner Joseph, considerado el candidato del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021.

En medio de la inestabilidad política y la crisis que vive Haití, el Consejo Electoral Provisional y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo sobre un decreto electoral definitivo y cada mes introducen enmiendas que desconciertan al electorado, mientras el proceso sigue adelante con la expectativa de la población de que haya elecciones en diciembre.

En medio de esta indefinición electoral intervienen alcaldes en funciones, exministros, comisarios del Gobierno e incluso personalidades sancionadas por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta connivencia con las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y se han extendido al interior del país.

La convocatoria de las elecciones se produce en medio de una crisis que afecta a todos los ámbitos de Haití, donde más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año a consecuencia de la violencia de las bandas armadas.

Estos grupos, que son combatidos por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también son presuntos responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas, según la ONU.

El pasado 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027.