Bisonó advierte que Haití no puede celebrar elecciones con las bandas en las calles

Personas se movilizan en una moto este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ PATRICE NOEL )

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor 'Ito' Bisonó, afirmó este viernes que la comunidad internacional debe propiciar las condiciones para ayudar a la estabilización de Haití y que ese país pueda celebrar las elecciones que ha aplazado varias veces en los últimos años.

El funcionario insistió en "la importancia de que haya elecciones" en Haití, pero aclaró que "primero tiene que haber condiciones" porque la gente no puede votar "con las bandas controlando la calle".

El canciller, que participa en Santiago de los Caballeros en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo a periodistas que el presidente dominicano, Luis Abinader, "ha sido el que más ha reclamado el que se le ponga atención a Haití, que se apoye la fuerza que está dándole asistencia a la Policía y a las Fuerzas Armadas" para combatir a las pandillas.

Según el ministro, "si los haitianos tienen paz, si los haitianos tienen trabajo" se quedarán en su país e incluso eso fomentará la compra de más productos de República Dominicana, el vecino con el que comparte la isla de La Española.

"Nosotros tenemos que propiciar que a Haití se le asista, que los países que más pueden le den apoyo en todo el sentido de la palabra", manifestó el canciller a la prensa.

Bisonó añadió que los dominicanos, a pesar de las diferencias con al país vecino, tienen "que alzar la voz para que le pongan atención a Haití y traten ellos de tener sus elecciones, de elegir autoridades que tengan la fuerza (...) una autoridad que pueda tomar decisiones, porque el problema haitiano lo tienen que resolver los haitianos allá".

A la espera de elecciones

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití fijó para el próximo 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas que, debido a la crisis del país, han sido aplazadas varias veces desde 2021 y que en este año debían haberse celebrado el 30 de agosto.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.

Además de las elecciones, los haitianos deben votar sobre varios cambios propuestos a la Constitución, pero la aguda crisis de violencia e inseguridad que vive el país deja dudas sobre la si las elecciones podrán llevarse a cabo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/676f4c0e1079ec8be563b1f715e185dcc8e85078w-06a1c4e9.jpg Un vehículo de las Fuerzas Armadas de Haití patrulla una calle este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). (EFE/ PATRICE NOEL)

Las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, la capital y otras zonas del país, son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuyo mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.