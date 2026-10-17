Primer ministro de Haití hace un llamamiento a la unidad y al restablecimiento del orden

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, hizo este sábado un llamado a la unidad nacional y al restablecimiento de la autoridad del Estado al conmemorar el 220 aniversario de la muerte de Jean-Jacques Dessalines, padre de la independencia haitiana.

Fils-Aimé hizo el llamamiento en momentos en que su país vive una crisis política, económica, social y de seguridad agravada por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Príncipe, lo que ha impedido la celebración de elecciones en los últimos años.

"Honrar a Dessalines no consiste simplemente en realizar una bella exhibición cada 17 de octubre. Debemos pasar a la acción para garantizar una visión viva y defender los derechos del pueblo", manifestó el primer ministro en un acto en la capital.

El jefe del Gobierno haitiano se refirió al problema de las bandas armadas y pidió una vez más a sus socios internacionales que apoyen el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que refuercen la lucha contra el tráfico ilícito de armas y la financiación de los distintos grupos armados.

"No podemos hablar de paz mientras sigan entrando armas ilegales en nuestro territorio y quienes están detrás de ello permanezcan impunes", declaró.

La prioridad de la seguridad

La GSF fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

En su alegato en defensa de la seguridad, Fils-Aimé señaló que el Gobierno tiene un programa de formación de 4,000 agentes de policía al año y de 15,000 soldados en los próximos tres años.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas este año en Haití por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

El primer ministro también anunció una asignación de 120 millones de dólares hasta 2027 para respaldar los trabajos del Consejo Electoral Provisional (CEP), responsable de organizar las elecciones presidenciales y legislativas, un proceso que aún es incierto cuando faltan menos dos meses para la fecha fijada.

El CEP fijó para el 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones que, debido a la crisis del país, han sido aplazadas varias veces desde 2021 y que en este año debían haberse celebrado el 30 de agosto.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.

Jean-Jacques Dessalines fue el líder de la Independencia haitiana, proclamada el 1 de enero de 1804, tras lo cual se declaró emperador y fue asesinado el 17 de octubre de 1806, a los 48 años de edad.

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