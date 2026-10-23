Michel Martelly busca volver al poder en Haití pese a sanciones internacionales

El expresidente haitiano Michel Joseph Martelly (2011-2016), sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados, presentó este viernes oficialmente su candidatura para ocupar por segunda vez la Presidencia de su país.

Martelly formalizó su inscripción como candidato presidencial ante el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití por la coalición Debloke, a la espera de que el organismo electoral valide la documentación presentada para las elecciones previstas para el próximo 13 de diciembre pero cuya celebración está en duda.

El expresidente llegó a la sede del organismo electoral en Puerto Príncipe acompañado por sus abogados y rodeado por hombres armados con fusiles, en medio de la algarabía de decenas de sus simpatizantes.

Contexto de crisis en Haití

Martelly, conocido como 'Sweet Micky' en sus años como cantante, fue sancionado en agosto de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que lo acusó de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero procedente del narcotráfico y colaborar con narcotraficantes haitianos.

En diciembre de 2025, la Unión Europea también impuso sanciones al exmandatario por presuntos vínculos con la violencia y los abusos de los derechos humanos en Haití.

Otros aspirantes a la Presidencia de Haití son el expresidente provisional Jocelerme Privert, el exprimer ministro Claude Joseph y el expresidente de la Cámara de Diputados Gary Bodeau, sancionado por Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

El anuncio de estas candidaturas se produce en un contexto de profunda crisis política y de seguridad en Haití, marcado por la violencia de las pandillas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití a causa de la violencia de las bandas, a las que la ONU también atribuye presuntamente más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.

Esa ola de violencia y la inestabilidad política ponen en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, aplazadas en varias ocasiones en los últimos años.

Los comicios, previstos para el 13 de diciembre , están en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazara el inicio de la campaña electoral y anunciara que publicaría un nuevo calendario, aún pendiente de difusión.

, están en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazara el inicio de la campaña electoral y anunciara que publicaría un nuevo calendario, aún pendiente de difusión. El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.