Fuerza antipandillas confirma hallazgo de restos que pueden ser de militares salvadoreños

La desaparición de los soldados salvadoreños constituye una escalada en la violencia provocada por los pandilleros haitianos. ( EFE/ PATRICE NOEL. )

La Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) informó este domingo que recibió restos humanos que podrían corresponder a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras un ataque ocurrido el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, Haití.

Los restos fueron entregados por mediación de una organización humanitaria, según un comunicado fechado el 25 de octubre. La fuerza aclaró que todavía no está en condiciones de confirmar que pertenezcan a los integrantes del contingente salvadoreño cuya búsqueda continúa.

El comunicado no identifica a la organización que intervino en la entrega ni detalla dónde fueron recuperados los restos. Tampoco precisa los procedimientos previstos para establecer su identidad o cuándo podrían conocerse los resultados.

Reacción oficial

Jack Christofides, representante especial de la GSF, expresó solidaridad con los familiares de los desaparecidos, sus compañeros de armas y las autoridades salvadoreñas.

"En nombre de todo el personal de la GSF, nuestros pensamientos están con las familias de los cuatro desaparecidos", manifestó Christofides, quien también extendió su mensaje al Gobierno y al pueblo de El Salvador.

La fuerza agradeció la cooperación de las autoridades haitianas, de los países que aportan tropas y de El Salvador. Subrayó que la coordinación con las fuerzas de seguridad locales resulta esencial para enfrentar a las pandillas armadas que amenazan a las comunidades haitianas.

En el mismo comunicado, aclaró que una identificación militar chadiana cuyas imágenes circulan en redes sociales pertenece a un soldado que perdió el documento durante las operaciones de búsqueda de los salvadoreños.

Situación actual

Ese militar está localizado, permanece con su unidad y no figura entre los desaparecidos, puntualizó la GSF.

La institución aseguró que mantiene su determinación y que divulgará nuevas informaciones mediante sus canales oficiales cuando disponga de datos verificados sobre el caso y la identificación de los restos.