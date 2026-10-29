La UE reitera su apoyo a la organización de elecciones en Haití tras su aplazamiento

Personas reaccionan junto a una barricada durante una protesta este martes, en Puerto Príncipe (Haití). Familias desplazadas por la violencia de las bandas armadas haitianas se manifestaron para exigir ayuda económica y garantías de seguridad que les permitan regresar a sus barrios de origen. ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La Unión Europea (UE) reiteró este jueves su apoyo a la celebración de elecciones en Haití tras el aplazamiento de los comicios previstos para el 13 de diciembre por la crisis que vive el país y expresó su "solidaridad" con El Salvador por la desaparición de su personal que participaba en las Fuerzas de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) en ese país.

"Las elecciones creíbles, transparentes y democráticas son fundamentales para asegurar la legitimidad institucional", dijo en un comunicado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Respalda el apoyo a países que aportan personal

En el mismo, la UE celebró la extensión del mandato de la GSF por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta el 31 de marzo de 2027, y subrayó que esas fuerzas desempeñan un "papel crucial para mejorar las condiciones de seguridad necesarias para celebrar las elecciones".

En este sentido, el bloque alabó a los países que aportan personal a la iniciativa y expresó su "solidaridad" con El Salvador tras la desaparición de cuatro de sus militares que formaban parte del GSF.

El pasado 18 de octubre, cuatro militares salvadoreños fueron emboscados por bandas armadas en Puerto Príncipe, tras lo cual el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enviado más de 1,300 soldados a la capital del país para rescatarlos, una cifra que aumenta a diario, según los medios locales.

En este contexto, la UE recordó que cuenta con un marco de sanciones contra aquellas personas que amenacen la paz, estabilidad de Haití o que socaven la democracia y el Estado de Derecho en el país, y subrayó la importancia de las mismas para salvaguardar la credibilidad e integridad de los procesos electorales.

Asimismo, reiteró el apoyo del bloque europeo a los esfuerzos del país caribeño y de sus socios regionales para resolver la crisis actual, en particular a través de su trabajo con la Organización de Estados Americanos para apoyar a la policía nacional haitiana, incluidas sus operaciones conjuntas con el GSF.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fueron aplazadas junto con el referéndum constitucional y se celebrarán el 18 de julio de 2027 debido a la crisis que vive el país, informó ayer el Consejo Electoral Provisional (CEP).

Los comicios debían haber tenido lugar inicialmente el pasado 30 de agosto, pero ya se habían aplazado a diciembre por la profunda crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional.

La última vez que hubo elecciones en Haití fue en 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.

Desde el asesinato de Moïse el país no cuenta con ningún cargo electo en su estructura de Administración, donde se han sucedido gobiernos de transición que no han logrado organizar elecciones.

Contra las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, combate la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada en septiembre de 2025 por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo renovó por seis meses más al cumplir un año.