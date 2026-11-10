Gobierno haitiano afirma que está recuperando control territorial con ayuda de El Salvador

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció este martes el apoyo de las tropas salvadoreñas y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en la lucha contra las bandas armadas que, según dijo, está ayudando a su Gobierno a "recuperar el control del territorio".

"Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. La contribución de la Fuerza de Supresión de Pandillas, de la Policía Nacional de Haití, de las Fuerzas Armadas de Haití y de nuestros socios internacionales nos ha permitido reforzar nuestras operaciones sobre el terreno, recuperar control territorial y restablecer la autoridad del Estado", escribió en X.

Esta manifestación se produce en momentos en que han aflorado divergencias entre EE. UU. y El Salvador luego de que el encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, se quejara ante el primer ministro de la falta de coordinación de los salvadoreños con la GSF en las operaciones contra las bandas armadas, según reveló el medio Axios, mientras la población civil aplaude la presencia de los centroamericanos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el mes pasado más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

"Mi reconocimiento al presidente Nayib Bukele por su apoyo y su compromiso en la lucha nacional contra las pandillas", precisó Fils-Aimé, y añadió: "Haití, El Salvador, GSF: ¡el mismo combate, la misma determinación! La colaboración continúa. Las pandillas no tendrán sueño".

Visita a Kenscoff

Las operaciones de las fuerzas del orden continuaron este martes en diversas zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe, entre ellas Martissant, en la entrada sur de la capital, cerca del municipio de Carrefour, donde se dice que están refugiados desde hace varios días jefes de pandillas como Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda armada 400 Mawozo.

El primer ministro visita Kenscoff

Por su parte, el primer ministro visitó este martes Kenscoff, una zona agrícola al suroeste de Puerto Príncipe que ha sufrido varias masacres a manos de las bandas armadas, la más reciente de ellas el pasado agosto, con al menos 47 muertos.

"Existe una alianza, iniciada hace tres semanas, entre el Gobierno haitiano y Bukele. Va a dar resultados. Va a dar resultados", declaró Fils-Aimé entre los aplausos del público, formado por víctimas directas de las pandillas.

El jefe del Gobierno visitó centros escolares, se reunió con los notables del municipio, visitó la comisaría y habló con miembros de la comunidad.

Fils-Aimé apoyó la reactivación agrícola de Kenscoff mediante la distribución de insumos, fertilizantes, semillas de pimientos, puerros, zanahorias y coles, así como de herramientas para el campo.

"En todas partes se perfilan señales de un nuevo comienzo. Kenscoff se levanta, y el Estado está al lado de su población para acompañar esta dinámica de renovación. La renovación de Kenscoff comienza con sus habitantes, su valentía y su voluntad de reconstruir. El Estado pretende caminar a su lado", agregó.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó el viernes, en una entrevista con EFE en Madrid, que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de este mes para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.