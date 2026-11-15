Al menos cinco pandilleros haitianos mueren en operación de fuerza multinacional

Armas incautadas a los pandilleros haitianos por miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas. ( PUBLICADA POR LA GSF EN X )

Cinco presuntos integrantes de bandas armadas haitianas murieron este domingo en una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en el departamento de Artibonito, en el centro del país, el mismo donde la víspera fueron asesinadas al menos diez personas por estas bandas.

"Cinco presuntos miembros de bandas murieron y se incautaron armas. Esta operación va más allá de la mera seguridad", señaló en comunicado la GSF, cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La operación tuvo lugar al norte de la comuna de Gros-Morne, donde la GSF recuperó además el control de una iglesia y una escuela que las bandas habían convertido en bastiones suyos, en el sector de Carnifice, agregó la nota informativa.

"Las tropas de la GSF despejaron y aseguraron estos lugares y sus alrededores, restableciendo el acceso a través de un corredor fundamental", indicó la información, según la cual también fueron desmanteladas "varias barricadas y trincheras que bloqueaban la Carretera Nacional No. 5".

Según la GSF -integrada por 2,181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh- y comandada por el mayor general mongol Erdenebat Batsuuri, las operaciones continuarán.

"Se trata de restaurar la libertad de circulación, reabrir el acceso a las instituciones públicas y restablecer la presencia del Estado en comunidades que han sufrido años bajo el control de bandas", concluyó el comunicado.

#GSF forces are conducting operations north of Gros-Morne. In Carnifice, gangs had turned a church and school into strongholds. GSF troops cleared and secured the sites and surrounding area, reopening access along a critical corridor. Several barricades and trench positions blocking National Road 5 have been dismantled. Five suspected gang members were killed and weapons recovered. This operation is about more than security. It is about restoring freedom of movement, reopening access to public institutions, and re-establishing State presence for communities that have endured years of gang control. Further updates will follow. #HaitiSecure #Haiti -------- Nan moman an #FRG a ap mennen yon operasyon nan nò Gwo mòn. Nan Kànifis, gang yo te transfòme yon legliz ak yon lekòl kòm katye jeneral yo. Twoup FRG yo netwaye epi sekirize sit yo ansanm ak zòn ki nan vwazinaj la epi relouvri aksè sou yon koulwa estratejik. Sou wout Nasyonal nimewo 5 la, Fòs la demantle plizyè barikad ki te bloke sikilasyon an. Pandan operasyon sa a 5 manm gang mouri epi twoup FRG yo sezi plizyè zam. Operasyon sa a pa t yon senp operasyon sekirite, li ale pi lwen pase sa. Li vize retabli libète sikilasyon, pèmèt gen aksè ak enstistisyon piblik yo epi restore prezans Leta pou kominote ki anba kontwòl gang pandan twòp tan. Lòt enfòmasyon ap vini. #AyitiSekirite #GSF — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 15, 2026

Ataque de pandilleros dejaron 10 muertos

En Artibonito, donde tuvo lugar esta operación, al menos diez personas fueron asesinadas el sábado en un ataque de bandas.

La matanza fue perpetrada en la aldea de Morne-Robert, situada en la comuna de Saint-Marc, y fue atribuida a la banda Gran Grif, informó la emisora Radio Télé Galaxie.

La información agregó que las víctimas eran agricultores del municipio de Verrettes, unos sesenta kilómetros al norte de Puerto Príncipe, que se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos.

Otros medios locales elevan a trece el número de personas asesinadas en esta masacre, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las operaciones contra las bandas armadas se han intensificado en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad haitianas, la GSF y el contingente de más de 2,000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.