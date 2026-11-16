Un vehículo de las fuerzas armadas de El Salvador recorre este jueves, una calle de Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La Alcaldía de Puerto Príncipe inició este lunes una operación de limpieza en varios sectores de su área metropolitana, entre ellos los alrededores del estadio nacional Sylvio Cator, cuatro días después de que el escenario deportivo, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas.

Tras la intervención policial contra bandas de la coalición Viv Ansanm, que durante casi dos años se apropiaron del estadio de fútbol donde jugaba la selección haitiana, los militares de El Salvador, que hacen parte de un contingente de más de 2,000 enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, establecieron en el lugar una base operativa.

En las labores de limpieza, centradas en calles aledañas, entre ellas el callejón Chavannes, se utilizan tractores, camiones y maquinaria pesada para retirar escombros y despejar las vías obstruidas.

Decenas de empleados municipales, equipados con machetes, palas, rastrillos y carretillas, se esmeran para recuperar el espacio público bloqueado por las bandas y tomado por la maleza que creció en el lugar durante años de abandono.

Cerca de ellos, miembros de las diversas fuerzas que participan en la lucha contra los grupos armados vigilan para garantizar la seguridad de los trabajadores.

En el sector se encuentran desplegados efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Haití, así como de una fuerza de tarea en la que participa personal de la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por el estadounidense Erik Prince, con la cual el Estado haitiano suscribió un contrato para apoyar las operaciones contra las bandas criminales.

Asimismo, vehículos blindados del Ejército salvadoreño realizan patrullajes en la zona con el fin de proteger tanto a los empleados municipales como a los civiles que transitan por el lugar.

Aprobación popular a la tropa salvadoreña

El responsable del espacio público en la Alcaldía de Puerto Príncipe, Thomas Jean Claude, expresó a EFE su "satisfacción por poder regresar al estadio, que se había vuelto inaccesible debido a la presencia de grupos armados".

El funcionario explicó que esta operación llena de orgullo a los trabajadores del municipio, que hace apenas una semana ni siquiera podían acceder a esa zona, debido al control total que ejercían las bandas.

Pese a los temores que aún provocan esos grupos, Claude dice confiar en la Policía y en las fuerzas extranjeras presentes en el lugar para "garantizar la protección de los equipos encargados de la limpieza".

Según dijo, mediante estas intervenciones, la Alcaldía busca ayudar a restablecer la confianza de la población y fomentar la reanudación gradual de las actividades en los barrios afectados por la violencia, con el fin de facilitar el regreso de los habitantes desplazados.

La recuperación del estadio también ha provocado reacciones positivas entre residentes y comerciantes que, durante mucho tiempo, se vieron privados de acceso a esta zona de la capital.

Fritz Placide, un vendedor de jugos que se encontraba en las inmediaciones del estadio, no ocultó su satisfacción ante los avances logrados en la lucha contra los grupos armados.

Placide agradeció a Bukele "por el apoyo brindado a Haití en este periodo difícil", al tiempo que celebró las mejoras en seguridad logradas por la tropa salvadoreña.

Otro transeúnte, Pierre Jouder, que reside en uno de los barrios del sur de Puerto Príncipe controlados por grupos armados, instó a Bukele a intensificar las intervenciones en las zonas que aún permanecen bajo el dominio de las pandillas para que la población recupere la paz y la tranquilidad.

Además del estadio, las fuerzas de seguridad, con apoyo extranjero, han recuperado otras infraestructuras estratégicas, entre ellas la subcomisaría de Portail-Léogâne y las instalaciones centrales de Électricité d'Haiti (EDH), que estaban bajo control de bandas armadas.

Movilización de apoyo a la intervención

En paralelo a estas operaciones, se anunció para el martes y miércoles de esta semana una movilización convocada en varias regiones del país por jóvenes influenciadores, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad haitiana, para expresar su respaldo a la intervención de las fuerzas salvadoreñas.

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