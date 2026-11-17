El Consejo de Ministros de Haití, reunido este martes en Puerto Príncipe, discutió un acuerdo de cooperación con El Salvador, país que tiene más de 2,000 soldados desplegados en esta nación caribeña, informó la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Eso "refleja la voluntad del Gobierno de consolidar sus alianzas internacionales y de movilizar formas concretas de cooperación y solidaridad frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país, siempre en aras del interés superior de la nación y en beneficio de la población haitiana", indicó el Gobierno en un comunicado sin dar detalles del acuerdo.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el mes pasado un contingente militar a Haití con el pretexto de buscar a cuatro soldados de ese país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron tras ser emboscados por una banda armada el 18 de octubre en la zona de Santo, del distrito de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Desde entonces, la tropa salvadoreña se ha involucrado en distintas operaciones para desalojar a las bandas armadas de algunos sectores que controlaban en Puerto Príncipe, pero sin que exista claridad sobre el alcance de la misión ni bajo qué mando actúan.

Los resultados obtenidos por los salvadoreños, junto con los de la Policía Nacional Haitiana (PNH), la GSF y otras fuerzas que operan en el país, han convertido a Bukele en una celebridad en Haití, donde hoy hubo manifestaciones en Puerto Príncipe y otras ciudades en las que miles de personas le expresaron su apoyo y le pidieron que siga luchando contra las bandas armadas.

Asuntos estratégicos

Según el Gobierno haitiano, en la reunión del Consejo de Ministros de hoy se trataron "asuntos estratégicos", entre ellos el fortalecimiento de la arquitectura institucional y operativa del Estado, la modernización de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como el refuerzo de la cooperación internacional.

"El objetivo sigue siendo lograr un retorno duradero a la seguridad, la estabilidad y unas condiciones de vida dignas para toda la población", agregó el comunicado de la oficina del primer ministro.

Según la información, con esta reunión "el Gobierno reafirma su determinación de consolidar la autoridad del Estado, defender la soberanía nacional y movilizar todos los mecanismos institucionales, diplomáticos y estratégicos necesarios para hacer frente a los desafíos actuales".

Inestabilidad política

La inestabilidad política en Haití ha impedido que el país celebre elecciones presidenciales y legislativas, que han sido aplazadas varias veces en los últimos años.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) fijó el 18 de julio de 2027 como nueva fecha para los comicios, luego de que por razones de seguridad tuviera que aplazar las elecciones previstas para el 30 de agosto y luego para el 13 de diciembre de este año.