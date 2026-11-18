Personas protestan por segundo día consecutivo en apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en rechazo al gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, este miércoles en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

Varios miles de personas se manifestaron este miércoles en Puerto Príncipe, convocados por sectores de la oposición, para denunciar la mala gestión del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y exigir su renuncia, y al mismo tiempo, apoyar las operaciones de las fuerzas salvadoreñas contra las bandas armadas.

La marcha, que partió de la comuna de Delmas, atravesó el sector de Pétion-Ville antes de dirigirse hacia la Primatura, sede de la oficina del primer ministro.

Los manifestantes, que caminaron pacíficamente, portaban ramas de árboles, pancartas y carteles en los que figuraban sus diversas reivindicaciones.

Muchos llevaban también camisetas con la imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como muestra de apoyo a su intervención en Haití, país al que envió más de 2,000 soldados el mes pasado con el propósito de ayudar en la búsqueda de cuatro militares suyos que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que desaparecieron el 18 de octubre tras ser emboscados en las afueras de Puerto Príncipe.

Contexto histórico de la manifestación

Sonson Dumé, portavoz de la oposición política, enmarcó esta movilización como parte de la conmemoración del 18 de noviembre de 1803, fecha de la batalla de Vertières, considerada la victoria decisiva del ejército haitiano sobre las fuerzas coloniales francesas.

Dumé señaló que la lucha contra las bandas debe librarse en todos los niveles y denunció en particular "la inseguridad planificada y la corrupción", que atribuye al Gobierno de Fils-Aimé, quien ocupa el cargo de primer ministro de manera interina desde noviembre de 2024.

Asimismo, expresó el apoyo de la oposición a las operaciones de las fuerzas salvadoreñas contra las bandas en Puerto Príncipe, e instó a Bukele a mantener su presencia en Haití, al considerar que las consecuencias de una eventual interrupción de esa intervención serían "graves para la población".

Críticas a la gestión del gobierno

Según Dumé, la lucha contra los grupos armados debe dirigirse contra quienes los integran y contra quienes facilitan sus actividades. En ese sentido, exigió la salida del primer ministro, a quien la oposición acusa de mantener vínculos con las bandas.

Por su parte, Girot Frantz, responsable de la movilización de la Fuerza Revolucionaria Nacional (FREN), sostuvo que las bandas no se limitan a los hombres armados presentes en los barrios, sino que también cuentan con colaboradores dentro de las instituciones públicas.

Bajo esa premisa, consideró que incluso si el presidente salvadoreño logra neutralizar a los grupos armados, estos podrían restablecerse mientras el primer ministro permanezca en el poder.

También se expresó Boisrond Emmanuel Junior, portavoz del Accord Caribé, una estructura que agrupa a diversas organizaciones y partidos políticos, quien criticó a la comunidad internacional por su apoyo a Fils-Aimé, al considerar que esa postura no tiene en cuenta los intereses de la población haitiana.

Emmanuel reprochó al Gobierno no haber cumplido sus dos misiones principales: restablecer la seguridad y organizar elecciones, que han sido aplazadas varias veces en los últimos años y fueron fijadas, en nueva fecha, para el 18 de julio de 2027.

Esta manifestación se produjo mientras continúan las operaciones de los cuerpos de seguridad haitianos, con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, en varios sectores del área metropolitana de Puerto Príncipe, donde buscan recuperar el control de barrios que han estado ocupados durante mucho tiempo por grupos armados.

El martes hubo otra manifestación en Puerto Príncipe y otras ciudades en apoyo a Bukele y sus soldados, en quienes muchos haitianos depositan la esperanza de la restauración del orden y la estabilidad del país.