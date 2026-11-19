La Policía de Haití publicó en su cuenta en X parte del operativo de este jueves. "Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli, informó. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA CUENTA EN X DE LA POLICÍA HAITIANA. )

Al menos 34 presuntos miembros de bandas armadas murieron este jueves durante una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de la capital haitiana.

"Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", informó la Policía en sus redes sociales, junto con un video de la intervención en el que se observan tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una vivienda, aparentemente atacada desde un dron, según informó la agencia EFE.

Las autoridades no precisaron si entre los muertos se encuentra el propio Ti Lapli, uno de los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en Puerto Príncipe y que figura en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Según los medios haitianos Radio Graphie e Info Ligne, la ofensiva se inició en horas de la mañana y estuvo dirigida contra posiciones de las bandas armadas en los sectores de Martissant 2 y 4, incluidos los puestos de peaje ilegales instalados por miembros de la coalición criminal Viv Ansanm para extorsionar a quienes transitan por la zona.

El medio haitiano O-News 1ère informó de operaciones simultáneas este jueves en Martissant y Village de Dieu, con la participación de militares salvadoreños, la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y la unidad especial de intervención conocida como Task Force.

Durante las incursiones se han utilizado vehículos blindados, helicópteros de combate y drones kamikazes, de acuerdo con ese medio.

¿Quién es Ti Lapli?

Ti Lapli es el alias de Renel Destina, de 44 años, líder de la banda de Grand Ravine, compuesta por unos 300 miembros, según estimaciones de la ONU publicadas en 2023, y aliada de la coalición G-Pep.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo incluyó en su lista de sancionados el 8 de diciembre de 2023 y lo identifica como un aliado clave de Johnson André, alias Izo, otro de los principales cabecillas de las bandas haitianas.

Bajo el liderazgo de Destina, la organización criminal ha perpetrado asesinatos, violaciones, secuestros para exigir rescates, robos a mano armada, saqueos y apropiación de mercancías. También está involucrada en el asalto a camiones de carga.

Una zona estratégica

Martissant constituye uno de los principales enclaves de las organizaciones criminales debido a su ubicación geográfica, que permite controlar el tránsito terrestre entre Puerto Príncipe y los departamentos del sur de Haití.

El dominio de este corredor vial ha permitido a las pandillas obtener recursos económicos mediante la extorsión de transportistas, comerciantes y ciudadanos, además de obstaculizar la circulación de alimentos, combustible y ayuda humanitaria.

El pasado 10 de noviembre, las fuerzas de seguridad haitianas desplegaron más de una decena de vehículos blindados en una operación en esa misma localidad, confirmada por el ministro de Defensa, Mario Andrésol, al periódico Le Nouvelliste.

La intervención provocó la paralización del tránsito, el cierre de escuelas en la vecina comuna de Carrefour y la instalación de barricadas por parte de los grupos armados para impedir el avance de las autoridades.

La ofensiva contra las pandillas

La operación de este jueves se produce en momentos en que las fuerzas de seguridad han intensificado sus incursiones contra los principales bastiones de las organizaciones criminales, con el apoyo de los militares enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El pasado 12 de noviembre también se registraron intervenciones simultáneas en Martissant y Cité Soleil, esta última escenario de la operación en la que resultó mortalmente herido Mathias Saintil, jefe de la banda de Boston.

El uso de drones explosivos se ha convertido en uno de los principales recursos de las fuerzas de seguridad para atacar posiciones de difícil acceso en los territorios bajo dominio de las pandillas.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los 34 fallecidos ni se ha informado si la operación de este jueves dejó víctimas entre la población civil.