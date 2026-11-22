La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) lanzó este domingo operaciones en dos comunas de Puerto Príncipe y en una del departamento de Artibonito contra las bandas armadas que siembran el terror en Haití, informó ese contingente multinacional.

Las operaciones, en la cuales murió un pandillero, se llevaron a cabo de forma simultánea en las comunas de Cité Soleil y de Tabarre, ambas en la capital haitiana, y al norte de Gros-Morne, en Artibonito, centro del país, "como parte de los esfuerzos en curso para desmantelar los bastiones de las bandas armadas y restablecer la seguridad".

En Cité Soleil, un sector densamente poblado de la capital haitiana, los miembros de la GSF intervinieron en un lugar que, al parecer, era utilizado por miembros de bandas como escondite y depósito de armas.

Un pandillero muerto y otro herido

"Durante la operación, se encontró resistencia armada. Al menos un miembro de una banda resultó muerto y otro herido. Se incautaron un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono móvil", agregó esa fuerza en un comunicado.

La GSF, integrada por 2,181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh, indicó que la estructura ocupada fue destruida para evitar que volviera a ser ocupada por las bandas armadas.

"Estas operaciones reflejan el compromiso continuo de la GSF de reducir la influencia de las bandas, recuperar las comunidades afectadas y restablecer la libertad de movimiento y la vida cotidiana de los residentes", indicó la información.

Early this morning, the #GSF launched simultaneous operations in #CitéSoleil, #Tabarre, and north of #GrosMorne in the #Artibonite Department as part of ongoing efforts to dismantle armed gang strongholds and restore security. In Cité Soleil, GSF troops targeted a location believed to be used by gang members as a hideout and a weapons storage site. During the operation, armed resistance was encountered. At least one gang member was killed, another wounded. A firearm, a stun grenade, and a mobile phone were seized. The structure was subsequently destroyed to prevent it from being reoccupied. These operations reflect the GSF´s continued commitment to reducing gang influence, reclaiming affected communities, and restoring freedom of movement and daily life for residents. #HaitiSecure #Haiti #FRG --------- Byen bonè maten an, #FRG a te lanse plizyè operasyon yon sèl kou #SiteSolèy, #Taba ak nan nò #GwoMòn, nan depatman Latibonit. Operasyon sa yo rantre nan efò k ap kontinye pou kraze baz gang ame yo epi retabli sekirite nan peyi a. Nan Site Solèy, sòlda FRG yo te fouye yon bilding kote yo sispèk manm gang yo te konn kache epi sere zam. Pandan operasyon an, pèsonèl FRG yo te fè fas ak rezistans bandi yo. Omwen yon gang mouri, epi yon lòt blese. Pèsonèl FRG yo sezi yon zam, yon grenad ak yon telefòn, yo kraze bilding nan pou anpeche gang yo retounen fè espas la sèvi kachèt. Ak operasyon sa yo, FRG a kontinye travay pou diminye enfliyans gang yo, repran kontwòl katye ki anba men yo epi pèmèt kominote ki rete nan katye sa yo reprann aktivite yo epi sikile nan libète ak kè poze. #AyitiSekirite #Haiti #FRG — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 22, 2026

Operativos en los últimos días

El pasado 15 de noviembre la Fuerza de Supresión de Pandillas lanzó otra operación en la misma comuna de Gros-Morne intervenida hoy, en la cual murieron cinco presuntos integrantes de bandas armadas.

El jueves, la GSF afirmó que las operaciones "han entrado en una nueva fase" que incluye "aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas".

Estas operaciones se suman a las de la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios al Gobierno haitiano.

54 pandilleros muertos En esas operaciones murieron entre el jueves y el viernes al menos 54 miembros de las bandas armadas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe.

En la lucha contra las pandillas también interviene un contingente de más de 2,000 soldados de El Salvador, que fueron enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, tras la desaparición de cuatro militares pertenecientes a la GSF, tras ser emboscados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

Tres de esos soldados salvadoreños murieron y uno resultó herido el viernes en una explosión ocurrida cuando manipulaban unos explosivos en una base en Puerto Príncipe, convirtiéndose en las primeras bajas del país centroamericano en Haití.