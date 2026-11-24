El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, aseguró este martes que la gente de su país tiene derecho a vivir sin miedo a las bandas armadas, en respuesta a un mensaje de Amnistía Internacional que insistió en la necesidad de que su Gobierno y el de El Salvador respeten los derechos humanos en la lucha contra las organizaciones criminales.

"La población haitiana también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin el dominio de las bandas", manifestó el jefe del Gobierno haitiano en su cuenta de X.

Fils-Aimé hizo esa afirmación después de señalar en el mismo mensaje que "el respeto de los derechos humanos y la transparencia deben guiar toda operación, pero no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad".

Amnistía Internacional ha manifestado varias veces en las últimas semanas que los gobiernos de Haití y El Salvador "deben garantizar" que el despliegue de más de 2,000 soldados enviados por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, para luchar contra las bandas armadas, tiene que respetar los derechos humanos y que el acuerdo entre ambos Estados debe ser transparente.

En ese sentido, el primer ministro haitiano recordó que su pueblo tiene pleno derecho a la seguridad, a la libertad y al respeto de sus derechos fundamentales, y que desde hace años los grupos armados han tomado como rehén a gran parte del país, incluida Puerto Príncipe, la capital, donde imponen un terror cotidiano.

Presencia militar salvadoreña

"A principios de 2024, la capital estaba prácticamente paralizada. El acuerdo entre Haití y El Salvador debe considerarse en el contexto de la urgencia de seguridad nacional", agregó el primer ministro, cuyo Gobierno mantiene en reserva el contenido de un "acuerdo de cooperación" aprobado el pasado 17 de noviembre por su Consejo de Ministros.

Le peuple haïtien a pleinement droit à la sécurité, à la liberté et au respect de ses droits fondamentaux. Cela fait des années que des groupes armés ont pris une grande partie du pays en otage, imposant à des millions d´Haïtiens une terreur quotidienne : massacres, enlèvements, viols, assassinats, déplacements forcés, incendies et attaques contre les institutions publiques. Début 2024, la capitale était pratiquement paralysée. L´accord entre Haïti et le Salvador doit être considéré dans le contexte de l´urgence sécuritaire nationale. Le respect des droits humains et la transparence doivent accompagner toute opération, mais ils ne doivent pas devenir un prétexte pour ignorer le droit des Haïtiens à être protégés et à retrouver leur liberté. La population haïtienne a aussi droit à une vie sans peur, sans terreur et sans domination des gangs. — Alix Didier Fils-Aimé (@citoyendidier) November 24, 2026

En el último mes llegaron a Haití más de 2,000 soldados enviados por Bukele para buscar a cuatro militares de ese país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando fueron emboscados por bandas armadas en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Sin embargo, los salvadoreños han realizado varias operaciones para desalojar a las bandas armadas de zonas que estaban bajo su control en la capital, lo que les ha granjeado la confianza de buena parte de la población haitiana que los ve como libertadores.

Tres de esos soldados murieron el pasado viernes y uno más resultó herido cuando manipulaban explosivos en su campamento en Puerto Príncipe.