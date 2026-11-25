En respuesta al ataque, la Policía haitiana movilizó equipos en la zona con el apoyo de la Fuerza Antipandillas. ( PUBLICADA POR LA GSF EN X )

Al menos diez personas murieron y otras siete resultaron heridas a tiros y machetazos en un ataque perpetrado este miércoles por bandas armadas en la comuna de Kenscoff, cercana a Puerto Príncipe, informó la Policía Nacional de Haití (PNH).

El ataque tuvo lugar en la zona de Clemenceau, donde hombres armados llegaron a la localidad de Bongard cuando todavía era de madrugada y atacaron a campesinos que se encontraban en un mercado informal.

"Según la información proporcionada por el jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard, Renold Vertus, este ataque dejó un saldo de diez personas fallecidas y siete heridas por disparos y cortes de machete", agregó la Policía.

En respuesta a esa matanza, la PNH movilizó "todas sus fuerzas", con el apoyo de la Fuerza de Tarea, un equipo privado de seguridad de la empresa estadounidense Vectus Global que presta sus servicios al Gobierno haitiano, para neutralizar a las bandas terroristas que siembran el terror desde hace varios años en esta comuna agrícola.

"Por el momento, la PNH y la Fuerza de Tarea llevan a cabo una operación en Bongard y Clemenceau, con apoyo de helicópteros, para localizar y neutralizar a los bandidos terroristas responsables de estos actos criminales", señaló la información oficial.

La Policía agregó que su alto mando ha dado instrucciones a todos los comandantes de las unidades especializadas para que busquen, controlen y sometan a todos los bandidos que siembran el terror en la zona de Kenscoff, escenario de varias matanzas en los últimos meses.

Policía instala cinco bases

Este ataque tuvo lugar luego de que la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) anunciaran la instalación de cinco bases operativas avanzadas en las comunas de Kenscoff, Tabarre, Arcahaie, Gressier y Puerto Príncipe, con el fin de reforzar su capacidad operativa en la lucha contra las bandas.

Según la PNH, esta iniciativa tiene por objeto consolidar los espacios ya recuperados, impedir que los grupos armados regresen a ellos y garantizar dispositivos de seguridad estables para que las comunidades puedan funcionar con tranquilidad.

Este proyecto de instalación de bases operativas avanzadas está financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la Policía.

En la lucha contra las pandillas también participan más de 2,000 soldados de El Salvador que fueron enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, para ayudar a buscar a cuatro compañeros suyos que hacían parte de la GSF y que desaparecieron tras ser emboscados el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.