La Universidad de Cambridge ofrece por primera vez becas para presos

LONDRES. La Universidad de Cambridge ofrecerá por primera vez cuatro becas destinadas a presos y exreclusos que comenzarán sus estudios el próximo mes en el Instituto de Educación Continua de la institución británica, revela hoy “The Telegraph”.

Las becas están valoradas en 5.000 libras (5.609 euros) cada una y les brindará la oportunidad de estudiar un grado universitario a tiempo parcial en el prestigioso centro educativo.

Para ser electos, los condenados que aún se encuentren en prisión deberán disponer de permisos de salida de al menos un día para poder cursar sus estudios.

A excepción de esta condición, cualquier reo puede aspirar a estas ayudas, sin importar el tipo de delito que haya cometido, siempre y cuando haya completado adecuadamente un curso de educación superior durante su estancia en el presidio.

Estas becas forman parte del programa “Learning Together” (Aprendiendo Juntos), un proyecto de investigación sobre el papel de la educación en la reinserción de exreclusos en la sociedad.

“Existe un fuerte vínculo entre la educación superior -o la educación en el sentido más amplio de la palabra- y la reducción de los índices de reincidencia”, aseguró al medio británico la doctora Amy Ludlow, investigadora asociada del Instituto de Criminología de Cambridge.

Las becas estarán financiadas por la Universidad de Cambridge y la fundación Longford Trust, una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar a exreclusos a formarse académicamente.

“Esta iniciativa demostrará que los presos no solo pueden ir a la universidad, sino que no existe límite alguno. No tienen que asistir a una universidad de poco prestigio, pueden estudiar en la mejor”, expresó el director de la Longford Trust, Peter Standford.

Los primeros cuatro beneficiarios formarán parte de un programa piloto que, en caso de resultar exitoso, podría reproducirse en otras instituciones educativas.