Amnistía, drogas y perdón, un choque de opiniones que desafía a López Obrador

Además del temor de muchos a amnistiar a criminales, también planean dudas acerca de la despenalización de drogas.

“Hay una política de prohibición y punitiva de la droga. (...) Con una política de no prohibición, (los hoy detenidos) podrían tener otra suerte”, puntualizó Sánchez Cordero, que apuesta por una paulatina despenalización de las drogas, empezando por la marihuana o el cultivo de amapola, un opiáceo con el que se produce heroína.

No obstante, entre entidades civiles e incluso consumidores las opiniones son de nuevo encontradas.

Para María Elena Ramos, directora de Programa Compañeros, despenalizar y “poner condiciones” para que el consumo sea seguro beneficiaría a los adictos a las drogas.

Y su entidad civil, que lleva 32 años brindando asistencia a drogodependientes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, podría instalar clínicas de inyección supervisada sin enfrentar problemas con las autoridades.

No obstante, Adrián Ríos, director de la Unidad de Hospitalización del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de esta misma ciudad, dijo citando estudios científicos que la legalización de drogas como la marihuana no disminuiría su consumo.

“Este tipo de estrategias deben ser bien sustentadas, no nada más tomadas desde lo político”, señaló a Efe, y consideró que, detrás de medidas como la legalización, podría incluso haber un interés económico.

Katia Sagaón, una exconsumidora con un largo historial en tranquilizantes y cocaína, explicó a Efe que no tiene “problema” con la despenalización de las drogas. “Uno no consume porque esté ahí la droga. Uno consume porque no hay atención, ni educación. Hay abusos y hay violencia”, destacó la mujer, internada en el CIJ.