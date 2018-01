Canadá no tiene planeado cerrar su embajada en Cuba

OTTAWA. Canadá no tiene planeado retirar a sus diplomáticos de Cuba, a pesar de que ocho personas vinculadas con su embajada parecen haber presentado síntomas de una potencial enfermedad que es el centro de una ruptura en las relaciones entre Estados Unidos y La Habana.

Un alto funcionario canadiense informó a la prensa que las ocho personas estaban entre 27 que fueron evaluadas luego de los informes de Estados Unidos sobre que dos docenas de funcionarios estadounidenses y miembros de sus familias padecían diversos síntomas sin explicación que incluían nausea, mareo, dolores de cabeza y sangrado por la nariz.

El funcionario dijo que los ocho necesitaron tratamiento pero que no fueron hospitalizados. También señaló que no había ninguna razón para cerrar la embajada. Los investigadores canadienses no han encontrado una explicación para las dolencias.

El secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson ha dicho que los síntomas eran resultado de un ataque; sin embargo, el FBI no ha encontrado evidencia que pruebe dicha afirmación.