Capriles aboga por la reunificación opositora y un “plan mínimo” de acción

CARACAS. El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles abogó por la reunificación de las fuerzas que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, y las instó a elaborar un “plan mínimo” de acción frente a la severa crisis económica, de la que responsabilizó al Ejecutivo.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la oposición pueda articularse a lo interno y a lo externo (...) ponernos de acuerdo y plantearle un plan mínimo al país”, dijo en declaraciones difundidas hoy por medios locales que citan su regreso a Venezuela luego de semanas en las que atendió “asuntos familiares” en el extranjero.

El dos veces candidato presidencial llamó a los partidos que integran la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y a las organizaciones del opositor Frente Amplio a dar un debate “de horas” para reagruparse y presentar un plan que, remarcó, en este momento no existe.

“Una vez que usted tenga a todo el país que quiere cambio, usted puede buscar un mecanismo de articulación para que eso no se quede solamente en el sentimiento, sino que eso pueda dar resultados”, prosiguió tras advertir que no respaldará “caminos no democráticos”.

Adelantó que el “plan mínimo” tendrá más fuerza en la medida en que goce del respaldo de todos los líderes del antichavismo y esto permitirá “generar confianza” entre ellos, hoy dinamitada por diferencias en las posturas en los últimos meses.

El objetivo de esta reunificación, según dijo, es que el país sudamericano “salga de esta tragedia” y se atienda de manera prioritaria a “la inmensa mayoría de los venezolanos que están hoy en la pobreza” y que deben enfrentar una inflación diaria de 2,8 %.

El también exgobernador subrayó la importancia de lograr una articulación entre los dirigentes que viven en Venezuela y los que residen en el exterior, algunos de ellos exiliados que denuncian “la deriva autoritaria” de la llamada revolución bolivariana y que promueven las sanciones económicas que han recaído sobre ella.

“Queda muy mal la oposición cuando tiene cinco voceros fuera del país, cinco personas que cada uno dice algo distinto. La imagen que se proyecta afuera es terrible”, opinó e instó a debatir sobre si la democracia en Venezuela la impondrá la comunidad internacional.

Capriles dijo que desde su regreso a Venezuela ha sostenido algunas reuniones con miembros de la MUD, de las que no ofreció mayores detalles, e hizo votos para que los detractores de Maduro pasen “de la preocupación a la acción”.

Por último, recordó que la oposición ha “intentado todo” para provocar el cambio político en el país, gobernado por el chavismo desde 1999, por lo que desestimó las propuestas de algunos sectores que piden al Parlamento, contrario al Gobierno, convocar a elecciones pues “el secuestro institucional” entorpecería ese camino. EFE