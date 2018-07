Cuba descongela la iniciativa privada y lanza nuevas reglas

Se especificó además que se permitirá solo el ejercicio de una actividad por persona y en el domicilio que radique la inscripción por lo que, por ejemplo, quienes renten sus casas a turistas no podrán ofrecer allí servicios gastronómicos.

La reapertura y una reorganización del incipiente sector no estatal en la isla se realizará a partir de diciembre, indicaron el martes medios de prensa oficiales que publicaron sus reportes al unísono con una treintena de disposiciones en la Gaceta Oficial.

“Esperaba que nos respetaran a quienes tenemos más de una licencias desde mucho antes. Claro que me perjudica porque reduce mi actividad”, dijo a The Associated Press, Camilo Condis, quien tiene un departamento en renta y está además inscripto como trabajador contratado por un paladar, como se conoce a los miles de restaurantes privados. “Este tipo de cosas solo llevan a irregularidades y corrupción, pues la mayoría va a seguir operando”.

Cuba abrió en 2010 un espacio a los emprendedores en rubros que antes eran potestad casi exclusiva del Estado por lo que hubo un florecimiento de bares, restaurantes, casas de alojamiento para turistas, pequeños talleres, dulcerías y todo tipo de negocios. Medio millón de personas obtuvieron sus licencias.

El argumento de las autoridades para dar espacio a los emprendedores fue fomentar la productividad y aliviar la economía de un Estado sobredimensionado con fuertes dificultades en un país sometido a sanciones por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades frenaron a mediados del año pasado la entrega de nuevas licencias en los sectores que habían sido más exitosos como la renta de casa -que se dispararon en paralelo a un auge del turismo- o los permisos para taxis y transporte, tras considerar que el crecimiento había rebasado las posibilidades de control provocando ilegalidades como el desvío de productos estatales para abastecer al sector privado e irregularidades impositivas.