Netanyahu gana puntos con una estrategia militar que tiene muchos críticos

Los recientes asesinatos de altos dirigentes de Hamás y Hezbolá, uno en Teherán y otro en Beirut, han reforzado la estrategia militar del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque también han suscitado críticas tanto en Israel como en el extranjero. Luciano Zácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo en la Universidad de Qatar, compartió su perspectiva sobre el impacto de estas acciones en una entrevista exclusiva.

"Estos asesinatos, aunque han ocurrido hace varios días, demuestran que las actividades de Hamás continúan, a pesar de la eliminación de esos líderes", señaló Zácara. "Desde un punto de vista militar, estas muertes no tendrán un impacto significativo. Sin embargo, representan un golpe político importante, ya que la mayoría de los dirigentes más conocidos de Hamás parecen haber sido eliminados, lo que podría debilitar considerablemente su estructura política en la Franja de Gaza".

Zácara explicó que, dentro de Israel, hay sectores que apoyan la eliminación de Hamás y buscan venganza por los eventos del 7 de octubre, fortaleciendo así la posición de Netanyahu. "Sí, Netanyahu ha ganado puntos con aquellos que desean la eliminación total de Hamás", afirmó. "No obstante, hay otra parte de la sociedad israelí, incluidos medios de comunicación, periodistas y políticos, que critican a Netanyahu por su enfoque militar sin un camino hacia la negociación política o el respeto por los derechos humanos".

El experto subrayó que la sociedad israelí está dividida sobre la estrategia de Netanyahu. "Es verdad que Netanyahu ha eliminado a figuras que algunos en Israel querían ver fuera, pero para muchos, esto no ayuda a pacificar ni a mejorar la situación. En particular, no contribuye a poner fin a la guerra".

Zácara también se refirió a la situación de los rehenes, señalando que la prioridad militar de Israel ha relegado la recuperación de los mismos. "Hace varios meses advertí que los rehenes podrían considerarse sacrificados en la búsqueda del objetivo militar de eliminar a Hamás", indicó. "Estados Unidos ha expresado a Israel que esta meta es inalcanzable solo por la vía militar. Sin embargo, se ha dejado de lado la prioridad de rescatar a los rehenes, concentrándose exclusivamente en la eliminación de Hamás, lo que implica un riesgo considerable de prolongar el conflicto".

Según Zácara, la falta de avance hacia una solución negociada y la continuada insistencia en una solución militar podrían llevar a una prolongación del conflicto sin alcanzar los objetivos propuestos, lo que deja a la comunidad internacional y a la sociedad israelí con muchas preguntas sobre el futuro de la región.