Egipto se dice escéptico sobre propuesta de cese al fuego en Gaza debido a nuevos detalles

Egipto, uno de los mediadores clave en el conflicto en Gaza, expresó el miércoles su escepticismo tras surgir nuevos detalles sobre la propuesta para superar las diferencias en las conversaciones de cese al fuego entre Israel y Hamás, un día antes de la reanudación de las conversaciones en El Cairo.

Los desafíos que rodean a la llamada propuesta para superar diferencias parecen socavar el optimismo de un inminente acuerdo que el secretario de Estado, Antony Blinken, mostró en su más reciente visita a Oriente Medio esta semana. Los esfuerzos diplomáticos se han redoblado conforme crecen los temores de una guerra a escala regional tras los recientes asesinatos selectivos de líderes de Hamás y Hezbollah, ambos atribuidos a Israel, y las amenazas de represalias.

Funcionarios de Egipto, que tiene un papel sin precedentes de mediador y parte afectada, ya que comparte frontera con Gaza, dijeron a The Associated Press que Hamás no aceptará la propuesta de superación de diferencias por varias razones, además de su larga cautela sobre si un acuerdo realmente provocará el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza y dará fin a la guerra.

Un funcionario egipcio, que tiene un conocimiento directo de las negociaciones, dijo que la propuesta para superar diferencias exige la implementación de la primera fase del acuerdo, que es la liberación, por parte de Hamás, de los rehenes civiles más vulnerables capturados en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. En la primera fase, las partes negociarían las fases segunda y tercera sin "garantías" a Hamás por parte de Israel o de los mediadores.

"Los estadounidenses ofrecen promesas, no garantías", dijo el funcionario. "Hamás no aceptará esto, porque prácticamente significa que liberará a los rehenes civiles a cambio de una pausa de seis semanas en la lucha sin garantías de un cese al fuego permanente y negociado".

Blinken concluyó el martes su novena visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra sin lograr ningún avance importante para un acuerdo de cese al fuego, advirtiendo que "el tiempo es esencial", aun cuando Hamás e Israel han indicado que todavía hay desafíos.

Tras sostener reuniones en los países mediadores Egipto y Qatar, Blinken dijo que, dado que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias con el grupo armado, ahora la atención se centra en hacer todo lo posible para "lograr la participación de Hamás" y garantizar que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre ciertos detalles clave relacionados con la implementación.

"Nuestro mensaje es simple. Es claro y es urgente", dijo a reporteros antes de salir de Qatar. "Necesitamos un acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes para llegar a la meta, y necesitamos hacerlo ahora. El tiempo es esencial".