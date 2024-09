´Un minuto para encontrar refugio´: Haifa, bajo el fuego de cohetes del Hezbolá libanés

Mientras prosiguen los ataques israelíes en Líbano, Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, con 320,000 habitantes, ya ha sido blanco de varias ráfagas de disparos de Hezbolá desde el domingo. Las autoridades locales y los residentes están en alerta máxima.

El centro municipal de gestión de emergencias de Haifa ya no se encuentra en la alcaldía, sino a unos cientos de metros, en unas oficinas protegidas en el sótano, donde todos los servicios municipales, unas 200 personas, fueron trasladados el 22 de septiembre. Al día siguiente, se declaró el estado de emergencia en el norte de Israel y se cerraron las escuelas de Haifa. Las clases se imparten a distancia, por ordenador.

En el centro de gestión de emergencias de la alcaldía se ha instalado una sala de vigilancia con numerosas pantallas. Allí llegan las alertas de bombardeo enviadas por el ejército. El mando de "defensa pasiva", la rama del ejército encargada de proteger a la población civil, tiene allí un representante permanente, al igual que los distintos servicios de emergencia, ambulancias y bomberos.

Aquí también se encuentra el centro de llamadas al que los residentes pueden dirigirse para obtener información, incluida la ubicación de los refugios públicos repartidos por la ciudad, donde pueden refugiarse cuando suenen las sirenas de alarma. Estos refugios son de hormigón armado y suelen ser subterráneos. Pueden albergar entre 50 y 100 personas. Disponen de electricidad, nevera y acceso a Internet.

La "Cúpula de Hierro", el sistema antimisiles del ejército, intercepta la mayoría de los proyectiles, pero si falla, hay que ponerse a cubierto. Y como Haifa está a sólo cuarenta kilómetros de la frontera con Líbano, hay que moverse muy deprisa. "A los residentes se les dice que, en caso de alarma, tienen un minuto para llegar a una habitación protegida. En casa, si tienen una, o en un refugio público. Un minuto es el tiempo que transcurre entre la detección del misil y su posible caída sobre la ciudad", subraya Leonid Reznik, jefe del centro de gestión de emergencias de la alcaldía de Haifa.

Las sirenas han sonado varias veces en Haifa en los últimos días. La noche del 24 de septiembre volvieron a sonar. Los misiles fueron destruidos en el aire, sin causar víctimas. Pero han caído escombros en algunos barrios y, evidentemente, el riesgo persiste. Estábamos en el paseo marítimo con mi amiga cuando de repente oímos las sirenas", cuenta Talía, una bailarina de unos veinte años. Había relámpagos en el cielo, vimos proyectiles que eran interceptados y helicópteros del ejército que despegaban. Nos entró el pánico y, como no había ningún refugio antiaéreo cerca, nos tiramos al suelo. Fue aterrador".

Algunos residentes se niegan a ceder al pánico y ni siquiera intentan averiguar dónde están los refugios. Otros no ocultan su miedo y se preparan, por ejemplo, abasteciéndose de alimentos o instalando lo necesario en la habitación protegida que tienen en casa. Es el caso de Olga Olgoumar, que regenta una tienda de comestibles en el centro de la ciudad. "Estamos preparados. Hay un refugio en nuestro edificio, con agua y los papeles de toda la familia", dice. "Ayer, cuando oímos las sirenas, cogimos inmediatamente a los niños y al perro y bajamos. En cuanto cerramos la puerta, oímos detonaciones. Estaba muy asustada".

El 25 de septiembre, el ejército israelí anunció que estaba "preparando una maniobra terrestre" en Líbano, sin dar más detalles. Muchos de los residentes que conocimos en Haifa apoyan estas operaciones militares, consideradas necesarias para la seguridad del país. Son los partidarios de la fuerza, que explican que no ven otra opción.

Otros dicen que les entristece el número de víctimas en Líbano, con la nueva ofensiva lanzada hace una semana por las fuerzas israelíes, o por supuesto en Gaza, desde hace un año. También ellos tienen en mente los atentados de Hamás que sumieron al país en el luto hace casi un año. Ellos también creen que es necesario defender su país, pero ahora cuestionan la estrategia del gobierno israelí y su capacidad para lograr la paz de esta manera.

"No sé si esto traerá la paz al norte, o si permitirá a los evacuados volver a casa", explica Talía. "Pero me pongo muy triste cuando pienso en todas las víctimas que hay en Líbano, y también en las de Gaza. Lo más triste es que no sé si nuestros propios dirigentes saben adónde van, si saben cómo salir de esta crisis".