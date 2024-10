'Israel parece estar empujando la despoblación del sur de Líbano': corresponsal de RFI en Beirut

El ejército israelí ha pedido a residentes de 30 localidades del sur del Líbano que abandonen "inmediatamente" sus hogares y se trasladen hacia el norte. Desde Beirut, nuestro corresponsal nos explica cómo es la frontera donde se desarrolla la incursión terrestre. Los ataques israelíes en Líbano han obligado a un millón de personas a huir de sus hogares, según las autoridades del país, y han matado a más de 1,100 personas

El ejército israelí ha pedido a residentes de 30 localidades del sur del Líbano que abandonen "inmediatamente" sus hogares y se trasladen hacia el norte. Israel ha lanzado este martes una advertencia clara a la población civil ante los intensos combates que están teniendo lugar en la zona contra Hezbolá, tras iniciar la noche anterior una serie de incursiones "limitadas, localizadas y dirigidas" contra la milicia en la frontera entre ambos países. El corresponsal de RFI en Líbano, Joan Cabasés, nos ha ido ofreciendo durante la mañana más detalles de una situación compleja en la que avisa, "la información con la que contamos no es completa". Desde Beirut, nuestro corresponsal nos explica cómo es la frontera donde se desarrolla la incursión terrestre.

RFI: ¿Qué sabemos hasta el momento de este ataque terrestre?

Joan Cabasés, corresponsal de RFI en Beirut: "Lo que sabemos es que las fuerzas israelíes dicen estar lanzando redadas selectivas contraposiciones de Hezbolá en los municipios del sur del Líbano, es decir, fronterizos con Israel. Son posiciones que Israel asegura que suponen una amenaza para los residentes del norte de Israel. Hay que recordar que el nuevo gran objetivo de Netanyahu en esta guerra ya regional, es precisamente poder devolver a los residentes israelíes al norte del país. Pero lo cierto es que ni los cascos azules de las Naciones Unidas ni el mismo grupo libanés Hezbolá confirman ni desmienten la entrada israelí en Líbano. Vemos además, cómo el ejército israelí ha ordenado la evacuación del Líbano en el sur del río Litani, algo que es un territorio de decenas de kilómetros entre la frontera y el río. Así que Israel parece estar empujando para la despoblación del sur de Líbano"

RFI: Precisamente, la misión de los cascos azules de la ONU en Líbano alertó por su parte de que toda incursión sería "una violación de la soberanía libanesa y de su integridad territorial".¿Podrías contarnos cuáles son las características de esa frontera donde se desarrolla la incursión terrestre?

Joan Cabasés: "Sí, es una frontera muy particular, puesto que cuenta del lado libanés con el despliegue de la FINUL, estos cascos azules de las Naciones Unidas que tratan de contener la tensión que existe no de ahora sino de hace décadas entre Israel y varias milicias de Líbano, entre ellas Hezbolá. La FINUL, estos cascos azulesn tienen el encargo de asegurar el cumplimiento de la Resolución 17-01 de las Naciones Unidas, que es una resolución que exige la no presencia israelí en el sur del Líbano y la no presencia también de la milicia libanesa Hezbolá en este territorio fronterizo con Israel. Pero hay que decir que en las últimas horas se percibe una retirada no oficial de estas tropas de la ONU en el sur de Líbano a medida que se ha ido conociendo o rumoreando la entrada israelí en el sur de Líbano. Y es precisamente esta aparente dejación de funciones la que abre el camino a la existencia y el apoyo popular de milicias, como en momentos como actual.