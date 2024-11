Irán, abierto a negociar con EE.UU. si regresa al acuerdo nuclear JCPOA

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, apuntó este miércoles que está expectante a ver cómo EE.UU. ajusta sus políticas cuando el republicano Donald Trump asuma la presidencia y señaló que están abiertos a negociar con Washington si regresa al acuerdo nuclear conocido por sus siglas JCPOA.

Así lo afirmó Araqchí durante una entrevista con EFE en la residencia del embajador iraní en Portugal, a donde ha viajado para participar esta semana en el Foro de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC).

¿Cuál cree que va a ser el impacto de Donald Trump en Oriente Medio cuando asuma la Presidencia de EE.UU.?

No quiero juzgar, prefiero esperar y ver cómo (los estadounidenses) ajustan sus políticas en la región y más allá de ella, a nivel internacional.

Lo que sé es que el presidente Trump ejerció una política de máxima presión en su primer mandato contra Irán y esa política fue afrontada con una política de máxima resistencia y acabó en una fracaso máximo.

Creo que si quieren volver y eligen la política de máxima presión 2.0, como dicen, el resultado será el mismo, por lo que sugiero que intenten una política de máxima sabiduría en lugar de la presión. La presión nunca ha causado cambios en el comportamiento de Irán.

Tuvimos la experiencia del JCPOA o acuerdo nuclear. Ellos (EE.UU.) intentaron la negociación y nosotros respondimos de forma positiva.

Nosotros introdujimos un juego en el que todos ganaban con una solución con la que todos ganaban y el mundo entero celebró, 'miren la diplomacia funciona'. Todo el mundo estaba contento y no sé, sin explicación, la Administración de Trump decidió retirarse y arruinar todo.

El resultado de la participación fue positivo, pero las soluciones, resoluciones, presiones, sanciones, intimidaciones tuvieron el resultado contrario e hicieron que Irán reaccionara en concordancia, por lo que mi sugerencia es probar con 'la sabiduría' en vez de la presión e intentar volver a la diplomacia.

¿Su Gobierno ha tenido algún contacto con el equipo de Trump en las últimas semanas o meses?

No.

De vuelta al tema nuclear, un informe reciente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que su país ha aumentado sus reservas de uranio enriquecido de hasta un 60 % de pureza (este tipo de uranio está a un paso de niveles armamentísticos) ¿Por qué Irán necesita uranio enriquecido hasta el 60 %?

Tanto si lo necesitamos como si no, es nuestro derecho. No hemos hecho nada malo en contra de la ley internacional ni contra el NPT (siglas en inglés de Tratado de No Proliferación Nuclear), del que somos miembro.

Tenemos derecho, según el NPT, en el marco del NPT, y lo hemos hecho, por supuesto, para nuestras necesidades. No veo nada malo en eso en la medida en que nos movemos en el marco del NPT.

¿Cuáles son esas necesidades?

Primero, esto se necesita para nuestro avance tecnológico. Luego están las necesidades en la ciencia médica, en agricultura. Hay muchos usos de la energía nuclear en la vida cotidiana de las personas.

Estamos muy avanzados en tecnología nuclear pacífica y seguimos haciéndolo. Consideramos esto como nuestro derecho, siempre que se realice en el marco del derecho internacional y del NPT.

¿Irán va a continuar incrementando sus reservas? ¿Hay alguna prisa antes de que Trump se instale en la Casa Blanca?

No, tenemos nuestra línea de cooperación con la Organismo de la Energía Atómica (OIEA), ha habido algunos problemas, hay algunas cuestiones pendientes entre nosotros y el organismo.

Estoy seguro de que habrán visto en las noticias que invitamos a Rafael Grossi, el director General del OIEA, justo antes de la reciente reunión de la Junta de Gobernadores.

Le invitamos a Teherán y el propósito era abrir un nuevo capítulo en la cooperación entre Irán y la agencia, y él dejó Teherán bastante contento, porque acordamos darle algunas de las cosas que necesitaba.

Nos dijo que estaba en contra de la resolución de la Junta de Gobernadores, pero nos pidió que le ayudáramos, que le diéramos algo para que pudiera evitar la resolución y estuvimos de acuerdo.

Pero desafortunadamente fracasó en convencer al (grupo de países) E3, el Reino Unido, Alemania y Francia para que no introdujeran la resolución. ¿Por qué? No sé por qué han elegido esta línea de confrontación, no lo sé, pero es lo que han elegido.

Fue su elección, por lo que, en reacción a los que hicieron en la junta y la adopción de la resolución contra nosotros, hemos introducido ahora centrifugadoras más avanzadas en nuestras instalaciones de enriquecimiento. Como le dije antes, estamos preparados para todos los escenarios.

Si nos hablan con un lenguaje de respeto, respondemos en concordancia, si nos hablan con un lenguaje de presión y sanciones e intimidación, respondemos en concordancia.

¿Cuál sería la condición de su Gobierno para sentarse y hablar con la Administración de EEUU. y reanudar las conversaciones nucleares? Porque incluso con el presidente Joe Biden han estado estancadas.

Pueden volver al JCPOA y, en ese marco, hablaremos con ellos, así como hablaremos con otros miembros del JCPOA, con lo que son ellos, es EE.UU., quien se retiró del JCPOA, por lo que pueden volver y ser de nuevo un colaborador en ese marco, en ese formato y hablaremos.

Luego podemos decidir cómo continuar y cómo avanzar en las negociaciones nucleares. Por el momento no veo ninguna posibilidad de una negociación real. ¿Por qué? Porque no veo ninguna disposición seria de la otra parte.

Cuando van a la Junta de Gobernadores y adoptan una resolución en contra de nosotros, significa que no quieren cooperación, quieren confrontación, desafortunadamente.