Irán espera que la tregua temporal en el Líbano dé paso a un alto el fuego permanente

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este miércoles que su país fue consultado por distintas partes sobre la tregua en el Líbano y que intentaron ser "útiles" para Hizbulá y el Gobierno libanés, con el fin de lograr un cese de las hostilidades que espera que sea seguido por un alto el fuego "permanente".

Así lo señaló en una entrevista con EFE en la residencia del embajador de Irán en Portugal, a donde ha viajado esta semana para participar en el Foro de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC).

Israel ha dado luz verde a una alto el fuego de 60 días en el Líbano, Irán es el principal aliado de Hizbulá ¿Cómo ve su Gobierno esta medida? ¿Podemos hablar el inicio del fin de la guerra?

Primero, apoyamos cualquier decisión hecha por el Gobierno libanés y, por supuesto, por los grupos libaneses, incluido Hizbulá, sobre el tema del alto el fuego.

Si ellos están contentos con el alto el fuego, nosotros estamos contentos también y apoyaremos eso. Y espero que estos 60 días de alto el fuego puedan estar seguidos de un alto el fuego permanente.

Depende de lo satisfechos que estén los libaneses con eso. Mi entendimiento personal es que el alto el fuego es una señal de la fortaleza de Hizbulá que obligó a Israel a detener su carnicería en el Líbano.

Hizbulá, en realidad, se recuperó muy rápido desde el primer día de sus sufrimientos y han tenido un resistencia de muy alto nivel en el sur del Líbano contra la invasión del Ejército de Israel, y han sido bastante exitosos en eso, por lo que creo que no había otra opción para Israel más que aceptar un alto el fuego.

¿Irán ha participado en las consultas durante la negociación de este alto el fuego?

Estábamos al tanto de las negociaciones y acontecimientos a este respecto. Nos consultaron varias partes sobre eso e intentamos ser útiles para Hizbulá y el Gobierno libanés sobre cualquier decisión que tomaran.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que esta tregua permitirá a Israel centrarse en "la amenaza iraní". ¿Qué responde su Gobierno a esas palabras?

Déjenle que lo haga, que nos ponga a prueba. Ellos saben cómo podemos manejar una batalla así.

Ahora estamos en una batalla, la última vez que Israel, creo que fue el 26 de octubre, lanzó un ataque contra nosotros fue una agresión y tenemos todo el derecho según la ley internacional y la Carta de Naciones Unidas a defendernos y a reservarnos el derecho a reaccionar a la última agresión israelí.

Así que si (Netanyahu) quiere continuar, si quiere concentrarse en nosotros, estamos completamente preparados.

Ya le aconsejé que no tiente a Irán y le sigo aconsejando lo mismo. Estamos completamente preparados para todos los escenarios. Así como estamos preparados para cualquier confrontación, para cualquier guerra, también estamos preparados para la cooperación en la región, con los países en la región, contra la invasión de Israel.

¿Sería posible en algún momento una desescalada en la región? ¿Cómo podría darse?

Bueno, nosotros no queremos una escalada, es nuestra política y creo que es política de Israel escalar.

Hemos demostrado que necesitamos desescalar la tensión en la región, es por eso que he pasado más de dos semanas yendo a todos los países de la región intentando consultar con ellos sobre cómo usar la diplomacia, en vez de la tensión y la confrontación.

Y creo que ahora tenemos una voz unida en la región contra la escalada y contra más tensión y más guerra. Por lo que, de nuevo, me gustaría reenfatizar que todo vuelve a Israel para detener su agresión y atrocidades en Gaza y no extender esos conflictos a otras partes de la región.

Todo se remonta a Israel, al final Israel es quien comenzó el ataque a Gaza tras el ataque del 7 de octubre (de 2023) de Hamás contra el territorio israelí.

Israel dice que Hamás se coordinó con Irán para ese ataque ¿Qué responde usted a esas alegaciones?

Dos comentarios: primero, no tuvimos nada que ver con el ataque del 7 de octubre. Hamás no lo consultó con nosotros, no se coordinó con nosotros, ni quisiera lo sabíamos y lo supimos como el resto del mundo, justo después del ataque. ¿Por qué? Porque Hamás es un movimiento independiente.

Decide por sí mismo e implementa sus decisiones por sí mismo.

Solo los apoyamos en su causa justa. El segundo punto es que tenemos que reconocer que Israel es un ocupante, que ha ocupado la tierra de los palestinos y ha convertido a Gaza en una gran prisión con dos millones de personas bajo un bloqueo.

Y ahora ellos incluso han destruido toda Gaza y han matado a más de 60,000 personas. Un genocidio está en marcha, por tanto nadie puede reconocer ningún derecho de autodefensa a un régimen ocupante que ha ocupado otros territorios.

Son los palestinos quienes tienen el derecho a la autodefensa contra la ocupación, por lo que la cuestión debería ser clara: Israel no tiene ese derecho y, como reacción al derecho de los palestinos a defenderse y luchar contra la ocupación, han cometido un gran genocidio.

Han matado a más de 60,000 personas y han destruido toda Gaza y luego, el Líbano, por lo que no veo ningún derecho de los israelíes para esa afirmación.

¿Sería posible un alto el fuego en Gaza como el que ha sido declarado en el Líbano? ¿Están teniendo consultas?

Hay consultas y espero que se pueda establecer un alto el fuego en Gaza porque la gente está sufriendo las muertes y los bombardeos y la falta de medicinas, la falta de comida, la falta de agua, la falta de todo, por lo que lo espero mucho, pero para ser sincero con usted, no soy optimista.

Sabemos que si Israel va a un alto el fuego con Hamás, significará que han fracasado totalmente en su objetivo anunciado de que quieren destruir Hamás.

Han pasado ya más de 13 meses que están matando a gente y bombardeando una área muy pequeña llamada Gaza y no han sido capaces de lograr su meta. Hamás está allí, Hamás todavía esta luchando, por lo que cualquier alto el fuego con Hamás significará una derrota total de Israel.

Es por esto que Netanyahu no está preparado para eso y es por esto que creo que es responsabilidad de la comunidad internacional y, más importante aún, de los partidarios y facilitadores de Israel detener este genocidio en Gaza.

De todas formas, parece que los aliados de Irán -Hamás y Hizbulá- están muy debilitados ¿No se replantean su estrategia?

Perder a Sayid Hasan Nasralá, el líder de Hizbulá, fue una gran pérdida, por supuesto, y a otros comandantes que han sido martirizados por Israel, esas son pérdidas, sin duda. Pero no es la primera vez que Hizbulá pierde a su líder.

Todos recordamos a Sayid Abás Musavi, el anterior líder de Hizbulá que fue asesinado y martirizado por las fuerzas israelíes. ¿Y qué ocurrió? Después, Hizbulá creció más, tanto en cantidad como en calidad, y se convirtió en una organización más poderosa con más gente uniéndose y con la moral más alta.

Y estoy seguro que va a ocurrir de nuevo, como ya ha pasado. Como le dije, Hizbulá fue capaz de recuperarse muy rápido y reorganizarse, y ahora está luchando contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y las ha detenido en la frontera.

Si Israel hubiera sido capaz de destruir a Hizbulá, nunca hubiera aceptado el alto el fuego. Por tanto, ¿por qué no acabaron el trabajo? Porque no fueron capaces. Hizbulá ha sufrido, sí, pero Hizbulá continuará con su vida incluso más fuerte que antes y no veo ninguna señal de victoria para Israel en el Líbano.