El presidente de Irán acusa a Israel de intentar asesinarlo

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva concedida no a un medio de comunicación tradicional, sino en la plataforma del periodista ultraderechista Tucker Carlson ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asegura que Israel trató de asesinarlo durante una reunión de altos mandos en fecha no precisa, pero la inteligencia iraní consiguió desbaratar el plan.

Pezeshkian hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva concedida no a un medio de comunicación tradicional, sino en la plataforma del periodista ultraderechista Tucker Carlson, muy cercano al presidente Donald Trump.

Reacción ante la entrevista

La entrevista fue publicada anoche en la cuenta de Carlson en X, y su autor ya anticipa que será criticado por llevarla a cabo, pero se defiende con el argumento de que los estadounidenses tienen que saber qué piensa un país con el que "entramos en guerra hace diez días, y tal vez (entremos) de nuevo".

Carlson pregunta a Pezeshkian si es cierto que Israel trató de asesinarlo: "Sí, lo intentaron, y actuaron en consecuencia, pero fracasaron", ante lo cual el entrevistador pide saber detalles.

"Fue durante una reunión. Estábamos discutiendo qué maneras teníamos de seguir adelante, pero gracias a los servicios de inteligencia, y a los indicios que tenían (supimos que) trataron de bombardear la zona donde estábamos reunidos", aclaró.

Pezeshkian se apresura a aclarar un detalle: "Por descontado, no fue Estados Unidos el que trató de acabar con mi vida, fue Israel (...) Le pido a Estados Unidos que no se deje engañar por (el primer ministro israelí) Netanyahu, que no se deje arrastrar a esta especie de guerra", una idea que repite varias veces en la entrevista de media hora.

Sentado relajadamente en un sillón, Pezeshkian no rehúye ninguna pregunta, y a la cuestión de si piensa permitir el retorno de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) -con el que su Gobierno suspendió toda cooperación la pasada semana- el presidente no la descarta, pero dice que ahora es técnicamente imposible.

"Nunca hemos sido los que se retiran de las verificaciones. Estamos listos para pasar esas supervisiones, pero por desgracia, y como consecuencia de los ataques ilegales de EE.UU. contra nuestros centros nucleares e instalaciones, muchas de las piezas y equipos han resultado gravemente dañados. Así que ahora no tenemos acceso a ellos", explica.

Es significativo que Irán haya concedido esta entrevista a Carlson, un reconocido aislacionista en el universo Trump que, junto al ideólogo Steve Banon, se oponen a que Estados Unidos se involucre en guerras que no son suyas y que terminan teniendo un alto costo económico, político y humano.

En este sentido, Carlson pregunta a Pezeshkian si es cierto que Irán planeó atentar contra Donald Trump o si tiene 'células dormidas' listas para atacar en suelo estadounidense, pero el iraní descalifica ambas cosas sin darles mucha importancia.

"Es lo que Netanyahu quiere hacerle creer a ustedes, al presidente de su país, pero es falso, porque Netanyahu tiene su propia agenda, que es empujar a EE. UU. a una guerra interminable", agregó.