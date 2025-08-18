Hamás confirma que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza

Hamás aceptó este lunes un alto al fuego, con la mediación de egipcios y cataríes. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo islamista Hamás confirmó este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

"Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes", dijo el grupo palestino en un breve comunicado.

El mensaje llega después de que varios medios israelíes y árabes dijeran que la milicia islamista ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.

Este lunes, una fuente egipcia dijo a EFE que Hamás dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto.

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

"La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo", agregó la fuente, que no especificó ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de los rehenes israelíes.

Tras conocerse la noticia, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la única razón por la que Hamás está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones es la amenaza de Israel de conquistar la ciudad de Gaza, mientras que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los islamistas se enfrentan a una "presión inmensa".

No acepta el desarme

El grupo islamista palestino Hamás acepta "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla", informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia familiarizada con las negociaciones que tienen lugar en El Cairo para acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

De acuerdo con esta misma fuente, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, esta decisión representa un avance en el proceso de mediación para lograr una tregua en el enclave palestino y evitar el plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza.

La fuente añadió que los negociadores egipcios, encabezados por el jefe del Servicio General de Inteligencia, Hasán Rashad, habían avanzado en la cuestión de las armas de la Hamás, ante el temor de que "la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros".