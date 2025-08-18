Israel enviará ayuda médica y alimentos a Sudán del Sur ante el brote de cólera

El colapso de los servicios de agua, saneamiento e higiene está acelerando la propagación de enfermedades prevenibles en Sudán del Sur, como el cólera y la diarrea acuosa aguda. ( EFE/ ABDULKADIR MOHAMED/NRC )

Israel enviará suministros médicos, equipos de purificación de agua y alimentos a Sudán del Sur, informó este lunes el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ya que el país enfrenta un brote de cólera y una grave escasez de recursos.

La asistencia incluirá guantes, mascarillas, kits de higiene y paquetes de alimentos destinados a las poblaciones más vulnerables y será gestionada por la agencia nacional de cooperación israelí, MASHAV, en coordinación con la ONG IsraAID, según un comunicado de Exteriores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),Sudán del Sur ha registrado unos 100,000 casos de cólera desde julio de 2024, cifra que podría aumentar debido a las recientes inundaciones que amenazan con provocar también brotes de malaria y dengue.

El anuncio se produjo tras la reunión en Jerusalén entre Saar y su homólogo sudanés, Monday Semaya Kumba, en la que abordaron la crisis humanitaria agravada por la llegada de refugiados que huyen de la guerra en la región.

Relaciones internacionales

Sudán del Sur, que busca estrechar lazos con Israel para mejorar sus relaciones con Estados Unidos y lograr el levantamiento de sanciones, es también uno de los países que Israel habría tanteado para reasentar a cientos de miles de palestinos una vez sean expulsados de Gaza, según informaciones difundidas por medios estadounidenses negadas después por Exteriores de este país africano.

La ayuda a Sudán del Sur se produce mientras Israel bloquea la entrada de alimento y ayuda humanitaria a Gaza, donde ya han muerto más de un centenar de niños por hambre y desnutrición.