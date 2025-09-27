Al menos 74 gazatíes murieron el viernes por ataques israelíes

Se eleva humo tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 27 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Al menos 74 gazatíes murieron este viernes por ataques israelíes, dijo este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave en un informe, que reveló los datos sobre las víctimas del día anterior.

Las autoridades sanitarias, bajo control del movimiento islamista Hamás, además precisaron que "varios cuerpos siguen bajo los escombros o en las calles, ya que las ambulancias y equipos de defensa civil no han podido acceder hasta ahora".

Los fallecidos

Entre los fallecidos figuran 17 personas que buscaban comida en las inmediaciones de centros de ayuda humanitaria, ya sea en los puntos de reparto de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces donde ingresan los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Con ellos, el número de gazatíes muertos en este contexto asciende a 2.560.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, han muerto al menos 65,926 gazatíes, según Sanidad gazatí.

El ministerio de Sanidad añadió que en su último balance incorporó 300 nombres más a la lista oficial de víctimas, tras ser validados por un comité judicial que revisa los casos de desaparecidos y notificados.