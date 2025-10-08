×
acuerdo Israel y Hamás
acuerdo Israel y Hamás

Hamás: "Anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza"

El grupo islamista dijo que seguirá fiel al acuerdo, pero que no renunciará a los derechos del pueblo palestino

    Expandir imagen
    Hamás: Anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza
    El acuerdo entre Israel y Hamás implica el retiro de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza. (EFE)

    El grupo islamista Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para "poner fin a la guerra en Gaza" que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

    Hamás señaló en un comunicado que "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el "fin a la guerra de exterminio" contra el pueblo palestino y "la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza".

    La organización islamista expresó que aprecia "profundamente" los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo.

    "Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento", señaló Hamás.

    "Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación", concluyó. 

