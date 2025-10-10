Israel mata a 17 palestinos y hiere a 70, un día antes de la entrada en vigencia del alto el fuego

Palestinos caminan por una calle entre los escombros de los edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás, en el marco de la primera fase del plan de paz para Gaza, en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE )

El Ejército israelí mató el jueves a 17 personas e hirió a otras 71, informó hoy el Ministerio de Sanidad en su recuento diario; en el que fue el último día antes de la entrada en vigor oficial del alto el fuego en la Franja.

Según el Ministerio, 67,211 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, mientras que cerca de 167,000 resultaron heridos, decenas de miles con lesiones de por vida.

Inicia el acuerdo de paz

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE. UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja —por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo—, EFE pudo comprobar cómo miles de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din,

Sin embargo, advirtió que cerca de Rafah (sur) y el norte del enclave —Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya— siguen siendo peligrosas debido a la "concentración de tropas"; así como en bañarse o navegar en el mar Mediterráneo