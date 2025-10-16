Israel mata a otros 3 gazatíes, aumentando a 23 los fallecidos pese al alto el fuego

Dos israelíes observan la puesta de sol en la Franja de Gaza desde la ciudad de Sderot tras el acuerdo Israel-Hamas. ( EFE/ATEF SAFADI )

El Ejército israelí mató a tres gazatíes este jueves, pese a la tregua entre Israel y Hamás en vigor desde el 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes del Hospital Naser y del de Al Adwa; lo que aumentó a 23 el número total de muertos desde la entrada en vigor del acuerdo.

Uno de los gazatíes fallecidos fue atacado por un dron israelí esta mañana en la zona de Al Saqiya, en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, donde también se reportó un herido.

El segundo gazatí murió a causa de las heridas provocadas por un disparo del Ejército israelí hace dos días cerca de la Facultad de Ciencia y Tecnología también en Jan Yunis. El Hospital Naser recibió los dos cuerpos.

Además, una tercer gazatí murió también hoy en otro ataque en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, dijo la fuente del Hospital al Adwa.

En total, al menos 23 gazatíes han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego y otros 122 han resultado heridos, confirmó a EFE un funcionario del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ataques cerca de donde hay tropas apostadas

Tras el alto el fuego alcanzado en la Franja, la población gazatí intenta regresar a sus hogares, pero cuando se acercan a la denominada "línea amarilla", donde el Ejército israelí sigue apostado, las tropas parecen dispuestas a abrir fuego.

Esta mañana, además de los ataques en Bani Suheila, se reportaron más disparos contra civiles en las ciudades de Abasan al Kabira, al Qarara, Qizan al Najjar y Maan, todas en el sureste de Jan Yunis.

Estas zonas se encuentran más allá de la "línea amarilla", una franja no delimitada sobre el terreno y que la mayoría de los gazatíes de a pie no sabe exactamente dónde se sitúa.

Testigos de la ciudad de Abasan al Kabira afirmaron que las fuerzas israelíes utilizaron altavoces para ordenar a los residentes que inspeccionaban sus propiedades que se marcharan inmediatamente.

Además, según indicaron a EFE fuentes locales, los tanques israelíes abrieron fuego desde la medianoche hasta las 05:00 horas (hora local) en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza.

"Los disparos estuvieron acompañados de bombardeos de artillería y de la constante presencia de aviones de vigilancia y combate sobrevolando", detallaron fuentes médicas, agregando que no hubo heridos.

Sin embargo, las familias que habían regresado a sus hogares más allá de la línea amarilla en Shujaiya decidieron irse, ya que las balas impactaban en sus viviendas.