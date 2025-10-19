Netanyahu ordena acción en Gaza tras violación del alto el fuego por Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una reunión del gabinete de seguridad en Jerusalén, tras ordenar nuevas acciones militares contra objetivos en Gaza. ( EFE/ARCHIVO )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" en la Franja de Gaza, luego de acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego acordado hace nueve días.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", informó su Oficina en un comunicado oficial.

La declaración no aclara si esta decisión supone el fin formal del alto el fuego, alcanzado con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, ni especifica el alcance de las acciones militares ordenadas. Hasta el momento, no se han reportado detalles sobre nuevos bombardeos o incursiones terrestres.

Punto de inflexión

El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones tras las advertencias emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos , que el sábado informó de " reportes creíbles " sobre un posible ataque inminente de Hamás contra civiles palestinos en Gaza, lo que habría constituido una violación directa del acuerdo de tregua.

Analistas locales consideran que la orden de Netanyahu podría marcar un punto de inflexión en el proceso de cese al fuego, mientras los garantes internacionales reiteran llamados a la moderación y al respeto de los compromisos asumidos por ambas partes.