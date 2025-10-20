Arabia Saudí supera las 300 ejecuciones en lo que va de 2025 tras un nuevo ajusticiado

Las autoridades de Arabia Saudí ejecutaron este lunes a uno de sus nacionales condenado a muerte por terrorismo, que eleva ya a 300 la cifra de personas ajusticiadas en el reino árabe en lo que va 2025, según un recuento de ONG de derechos humanos saudí.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la nueva ejecución se llevó a cabo en la región Oriental de Arabia Saudí —al este del país— contra un ciudadano saudí que fue condenado por "delitos de terrorismo", incluido el "establecimiento de una organización terrorista".

La nota añadió que el objetivo del ejecutado era "desestabilizar la seguridad y disparar contra la sede y el personal de seguridad con la intención de matarlos, en colaboración con un grupo de la misma organización", sin dar detalles del supuesto grupo.

Asimismo, Interior afirmó que, tras una investigación, el tribunal competente concluyó que el acusado cometió estos delitos, y después el Tribunal Supremo saudí dictó sentencia firme de pena de muerte, como "castigo discrecional" y se ejecutó este lunes.

La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (Esohr) elevó el 16 de octubre el número de esos ajusticiamientos a 299, a los que se suma esta nueva ejecución, denunciando que había 61 personas amenazados de ejecución.

Cuatro mujeres ejecutadas

"El número real es mucho mayor y no se puede controlar debido al secretismo oficial, el apagón y la represión", indicó Esohr.

Por su parte, la ONG saudí Alqst señaló el pasado 10 de octubre que las autoridades "han ejecutado al menos a 292 personas en lo que va de 2025, incluidas cuatro mujeres", añadiendo que "estas cifras indican que el reino va camino de superar la cifra récord del año pasado", en "clara contradicción con sus compromisos".

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, la cifra más alta registrada en el país, según organizaciones de derechos humanos.