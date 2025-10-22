Tragedia en Libia: un padre mata a sus siete hijos y luego se quita la vida

Los cuerpos de siete hermanos encontrados en un vehículo en Bengasi fueron asesinados por su padre, según el general libio Salah Ahmed Houidi. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Dirección de Seguridad de la ciudad Libia de Bengasi, en el este del país, informó este miércoles del hallazgo de los cadáveres de siete hermanos de entre 5 a 13 años dentro de un vehículo, además del cuerpo sin vida de su padre que presuntamente se suicidó después de asesinarlos.

Según las investigaciones preliminares "seis (menores) fueron asesinados con un solo disparo en la cabeza, excepto el séptimo niño, cuyo cadáver se encontró en el baúl del vehículo con huellas de torturas sufridas un día antes", informó el general libio Salah Ahmed Houidi en un vídeo publicado en la página de Facebook de su institución.

La Seguridad de Bengasi desveló que el padre, de unos cincuenta años, "asesinó" a sus siete niños con su propia pistola, antes de quitarse la vida usando la misma arma, y que "dos o tres" de los niños "ejecutados" llevaban uniforme escolar.

"Solía darles palizas violentas"

Según explicó Houidi, en base de los testimonios de la esposa y madre de los niños asesinados, el padre vivía solo con sus siete hijos -después de que su mujer dejara la casa familiar tras un conflicto- y "solía darles palizas violentas", principalmente al mayor, cuyo cadáver estaba marcado por signos de "tortura".

La Fiscalía libia, que trabaja en este caso junto con los miembros de seguridad del este de Libia, comunicará en las próximas horas más detalles sobre este suceso que ha impresionado a la opinión pública en el país magrebí, según adelantó este responsable.