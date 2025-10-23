La OMS lleva a cabo las primeras evacuaciones de heridos de Gaza desde el alto el fuego

Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza. Concretamente contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, donde se produjo al menos un muerto. ( EFE/STR )

Un total de 41 pacientes en estado crítico y 145 acompañantes fueron evacuados de Gaza en las últimas horas, en una operación liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la primera de este tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció esta operación de madrugada en su cuenta oficial de X, señalando que todavía hay alrededor de 15.000 pacientes en la Franja esperando la luz verde para poder recibir cuidado médico especializado fuera de la Franja.

"Seguimos pidiendo a los países que muestren su solidaridad y que se abran todas las rutas posibles para acelerar las evacuaciones médicas", subrayó Tedros.

Condena en redes sociales

El director general también usó su cuenta en la red social para condenar la incautación del centro del Programa Comunitario de Salud Mental en Ciudad de Gaza el 13 de octubre, tres días después de la entrada en vigor de la tregua.

"En un momento en que las necesidades de salud mental de los palestinos en Gaza son mayores que nunca, todas las instalaciones sanitarias deben ser protegidas y preservadas para que la población pueda recibir el apoyo que necesita", afirmó.