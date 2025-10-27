Guterres urge a mantener el alto el fuego en Gaza y a aclarar el papel de la ONU

El Secretario General de la ONU, António Guterres, asiste a la 15ª Cumbre ASEAN-Naciones Unidas (ONU) como parte de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC) en Kuala Lumpur, Malasia. ( EFE/EPA/CHALINEE THIRASUPA )

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este lunes desde Kuala Lumpur, donde participa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, que es "importante que el alto el fuego en Gaza se mantenga" y que la ONU esté "preparada para desempeñar el papel que determinen los involucrados en el proceso".

Guterres hizo esta declaración al ser preguntado sobre cuál será el mecanismo para la misión de paz en Gaza, durante una rueda de prensa en el centro de convenciones de la capital malasia, que acoge hasta el martes la cumbre de la ASEAN y sus socios.

"Aún no está claro qué tipo de fuerza se creará ni en qué circunstancias. Lo importante ahora es asegurarse de que el alto el fuego se mantenga, que la primera fase del acuerdo se implemente plenamente y que las Naciones Unidas estén preparadas para desempeñar el papel que los principales actores involucrados en este proceso determinen", respondió.

Situación del CS

Guterres también habló de la situación del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU: "Su composición ya no corresponde a la realidad del mundo actual", aseveró.

"Tenemos tres miembros permanentes europeos en el Consejo de Seguridad: Francia, el Reino Unido y Rusia. Y tenemos un miembro asiático, ningún miembro de América Latina y ningún miembro de África. Esto demuestra que el CS no corresponde en absoluto al mundo de hoy", concluyó.

A la cumbre de Kuala Lumpur también han acudido, además de los dirigentes de los países del Sudeste Asiático, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien partió a Japón hoy; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el del Consejo Europeo (CE), António Costa; y el primer ministro canadiense, Mark Carney, entre otros.