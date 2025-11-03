Israel devuelve los cuerpos de 45 palestinos a Gaza a cambio de los cadáveres entregados

Trabajadores de la Cruz Roja ayudan a combatientes de las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado del movimiento Hamás, a buscar los cuerpos de rehenes de Israel en el este de la Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este lunes los cadáveres de 45 palestinos que Israel mantenía en su poder y entregó a la Cruz Roja para su devolución a la Franja, dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos en el enclave, Zaher Al Waheidi.

Siguiendo el acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos en su poder por cada cadáver que Hamás entrega a la Cruz Roja (y esta, de nuevo a Israel). En la noche del domingo, los islamistas transfirieron tres ataúdes de cautivos fallecidos.

Prisioneros palestinos

En total, Israel ha devuelto a Gaza 270 cadáveres de prisioneros palestinos en su poder, de los cuales hasta ahora Sanidad ha identificado unos 78.

Dado el mal estado de los cuerpos y la carencia de recursos de los hospitales gazatíes, el Ministerio recurre a que las familias de los desaparecidos en el enclave traten de reconocer a los suyos entre las imágenes de los fallecidos.

"La inspección (para reconocerlos) está en curso, se emitirá un informe preliminar una vez finalizada", advirtió Al Waheidi en un intercambio de mensajes de texto.

Sanidad denuncia desde que comenzaron los intercambios de cuerpos entre Israel y Hamás que los cadáveres de los palestinos que son devueltos a Gaza no presentan nada que los identifique y muestran en algunos casos signos de tortura y distintos abusos físicos, además de llegar esposados y con los ojos vendados.

Hamás, por su parte, está retornando a Israel los cuerpos de los rehenes de un día para otro y también continúa buscando a los que no estaban en su poder. Además, en Gaza continúan ocho cadáveres que, según Hamás, pueden estar bajo los escombros de los edificios destruidos en los bombardeos israelíes.