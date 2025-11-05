Suiza aprueba una partida de 22 millones de euros para apoyar plan de paz en Oriente Medio

Niños palestinos caminan entre los escombros de edificios destruidos en Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Suiza anunció que apoyará el plan de paz de EE. UU. en Oriente Medio con una partida adicional de 20 millones de francos (22 millones de euros) para la ayuda humanitaria en Gaza, el apoyo económico y la reforma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el intercambio religioso entre israelíes y palestinos.

En un comunicado durante su reunión semanal, el Consejo Federal (Ejecutivo suizo) saludó los avances realizados desde el alto el fuego, "especialmente en la liberación de rehenes", y anunció que también apoyará estos esfuerzos mediante la asignación temporal de cuatro expertos suizos al Centro de Coordinación Civil-Militar liderado por Estados Unidos en la ciudad israelí de Kiryat Gat.

Estos expertos, detallaron las autoridades helvéticas, aportarán sus conocimientos en ayuda humanitaria, derecho internacional humanitario, desarme y neutralización de explosivos.

El Gobierno suizo destacó también "el aumento de la entrada de ayuda humanitaria" desde el alto el fuego, pero apostilló que "sigue siendo insuficiente en esta etapa".

Por ello, su Ministerio de Asuntos Exteriores abogó por la reapertura del corredor humanitario jordano, "esencial para la entrega de ayuda en Gaza", al que destinará la mitad de la partida anunciada este miércoles.

Con ello contribuirá a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Media Luna Roja Palestina.

Ayuda humanitaria

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023 Suiza ha destinado 127 millones de francos (137 millones de euros) a la ayuda humanitaria en Oriente Medio.

El plan de paz de Estados Unidos para Gaza incluye, entre sus 20 puntos, el desarme de Hamás, la entrada suficiente de ayuda humanitaria, la retirada del ejército israelí y el establecimiento de un gobierno internacional y tecnócrata que será sustituido por otro de la ANP tras un proceso de reforma.