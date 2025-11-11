Presidente israelí: actos de violencia cometidos por colonos son "estremecedores y graves"
"Esta violencia contra civiles y soldados traspasa una línea roja y la condeno enérgicamente", expresó
El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó los actos de violencia cometidos por colonos este martes en Cisjordania, describiéndolos como "estremecedores y graves" en un comunicado en su cuenta de X.
"Los lamentables sucesos perpetrados esta noche por un puñado de individuos violentos y peligrosos son estremecedores y graves", afirmó Herzog.
"Esta violencia contra civiles y soldados traspasa una línea roja y la condeno enérgicamente. Todos los funcionarios estatales deben actuar con decisión para erradicar este fenómeno", agregó el presidente.
El Ejército israelí detuvo este martes a cuatro colonos en Beit Lid y Deir Sharaf tras recibir informes de ataques a palestinos e incendios de propiedades en la zona. Los detenidos fueron entregados a la Policía, que abrió una investigación sobre este asunto, para su interrogatorio y procesamiento.
"Investigadores policiales, junto con las fuerzas de seguridad, están recabando pruebas en el lugar de los hechos, incluyendo documentación, declaraciones de testigos y análisis forenses", afirmó la Policía en un comunicado en sus canales oficiales.
Según la agencia de noticias palestina WAFA, grupos de colonos llevaron a cabo este martes un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la localidad de Beit Lid, provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.
El mismo medio añadió que un gran contingente de fuerzas israelíes irrumpió en la zona "para proteger a los colonos" y "perseguir a los residentes que intentaron repeler el ataque".
El Ejército, por otro lado, afirma que los soldados israelíes que operaban en la región fueron a su vez atacados por los colonos, quienes "dañaron un vehículo militar".
Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes durante la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años.
- Solo en octubre se registraron 1,584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada, según un informe publicado este mes de noviembre por la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM).
La ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.
Paralelamente, Israel ha licitado este año la construcción de 5,667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25,000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.