Un muerto y tres heridos por un atropello y apuñalamiento en un cruce de Cisjordania

Un hombre de unos 30 años murió y al menos otras tres personas -una mujer y dos hombres- resultaron heridas en el ataque ocurrido este martes en un cruce de carreteras en el sur de Cisjordania ocupada, donde unos individuos intentaron atropellar a un grupo de personas y luego las atacaron con armas blancas.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, el ataque ocurrió sobre las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén.

Uno de sus técnicos informó de que al llegar se encontró con "varias personas yaciendo en el suelo con heridas de diversa gravedad" y certificó en el lugar el fallecimiento de un hombre con una profunda herida de arma blanca.

Los heridos reportados por el MDA son una mujer de 40 años en estado grave, un niño de 15 años en estado moderado y un hombre de 30 años en estado moderado, que fueron trasladados a centros hospitalarios.

Circunstancias bajo revisión

El Ejército israelí también informó en un primer momento del ataque, afirmando que sus circunstancias estaban bajo revisión, pero ni el comunicado castrense ni los servicios de emergencias indicaron qué ocurrió con los atacantes.

Medios israelíes afirmaron que el ataque se inició con un intento de atropello y que los asaltantes salieron del vehículo con cuchillos para apuñalar a sus víctimas, tras lo que fueron "neutralizados" en el lugar.

Habitualmente, en este tipo de atentados los atacantes son abatidos con armas de fuego por los propios civiles o militares israelíes presentes en el lugar.