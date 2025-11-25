Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza

Refugios improvisados de familias palestinas desplazadas y edificios en ruinas son iluminados por un rayo, al oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron este martes en un comunicado que devolverán junto a la Yihad Islámica Palestina el cadáver de un rehén en Gaza a las 16:00 hora local (14:00 GMT), uno de los tres cuerpos de cautivos muertos que quedan aún en la Franja.

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina) y las Brigadas al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.", recoge el comunicado.

Esta mañana, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó a las milicias gazatíes de violar el acuerdo de alto el fuego en la Franja por la demora en la entrega del cuerpo, hallado ayer lunes.

"Israel exige el regreso inmediato de los tres rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza", advierte el comunicado.

Los cadáveres que faltan

En este territorio palestino quedan aún los cadáveres de tres de los 28 cautivos fallecidos que había en Gaza cuando entró en vigor la tregua el 10 de octubre de este año.

Son dos israelíes, el civil Dror Or y el soldado Ran Gvili; y un tailandés, Sudthisak Rinthalak.

Ayer, la Yihad Islámica Palestina anunció a la cadena catarí Al Jazeera que había recuperado otro cadáver en Nuseirat, en el centro de Gaza. De confirmarse su identidad, y según lo acordado, Israel devolverá después los cuerpos de 15 palestinos a modo de canje.

Si el fallecido es el nacional tailandés, Israel no entregará ningún cadáver de palestinos.