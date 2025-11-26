Condenan a más de cuatro años de cárcel a un periodista turco por "amenazar" a Erdogan

El presidente turco, Recep Erdogan, se dirige a los medios de comunicación tras la conclusión de la Cumbre del G20 celebrada en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo, Sudáfrica. ( EFE/EPA/HALDEN KROG )

Un tribunal turco condenó este miércoles al veterano periodista Fatih Altayli a cuatro años y dos meses de prisión por amenazas indirectas contra el presidente, Recep Tayyip Erdogan, en una emisión de su canal de YouTube, algo que él siempre ha negado.

La corte de Estambul decidió además mantenerlo en prisión al considerar que existe riesgo de fuga, pese a la esperanza de que pudiera ser puesto en libertad después de pasar más de 150 días en prisión preventiva y no contar con ninguna condena previa.

Los abogados del periodista anunciaron que presentarán un recurso ante el tribunal de apelación. En caso de que el recurso no fructifique, el periodista, de 63 años, deberá permanecer en prisión otros dos años y dos meses.

Altayli fue detenido el 22 de junio, después de que la fiscalía lo acusara de "realizar declaraciones amenazantes" sobre Erdogan.

Con una larga trayectoria en cargos directivos de medios turcos, Altayli se convirtió en los últimos años en un comentarista influyente gracias a su canal de YouTube, donde acumulaba cientos de miles de seguidores.

Mensaje que causó el arresto

En la retransmisión que motivó su arresto comentó una encuesta sobre la posibilidad de que Erdogan permaneciera en el poder de por vida y Altayli defendió que el electorado turco valora las urnas y dentro de una larga reflexión mencionó el pasado del Imperio otomano.

"Miren el pasado de esta nación. No hablo del pasado reciente, sino del remoto. Esta es una nación que ha estrangulado a su sultán cuando no le gustaba, cuando no lo quería. Algunos sultanes otomanos fueron asesinados, ejecutados, estrangulados o se hizo parecer que se suicidaron", dijo.

Sin embargo, ese fragmento sobre sultanes otomanos que fueron asesinados o depuestos por rechazo popular, circuló en redes sociales sacado de contexto y como si fuera una amenaza a Erdogan por perfiles afines al Gobierno.

El asesor presidencial Oktay Saral publicó en las redes sociales un mensaje dirigido a Altayli: "¡Altayliííí! Tu agua empieza a hervir", antes de que el periodista fuera detenido.

Altayli ha negado siempre haber amenazado al presidente y sostiene que solo utilizó una referencia histórica para subrayar que el pueblo turco nunca renunciaría a su derecho a elegir a sus dirigentes.

Durante su alegato final, Altayli dijo sentirse sorprendido por la petición del fiscal -que solicitó al menos cinco años de cárcel- y defendió que sus palabras no podían interpretarse como una amenaza.

"Otros que han dicho cosas mucho más duras fueron absueltos. Es imposible que mis palabras asusten al presidente... ¿Por qué iba a temerme? No pertenezco a ninguna organización, nunca he recurrido a la violencia", afirmó.