Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres tras entrega del cuerpo del rehén Dror Or

El Ministerio de Salud de Gaza recibe de la Cruz Roja los restos y cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel, para ser enterrados en un funeral masivo frente al Hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. ( EFE/EPA/HAITHAM IMAD )

El Ministerio de Sanidad palestino anunció este miércoles haber recibido por parte de Israel 15 cuerpos como parte del acuerdo del alto el fuego después de que anoche Hamás entregara el cadáver -ya identificado- del rehén israelí Dror Or.

El acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, en vigor desde el pasado 10 de octubre, estipula que Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos a cambio de cada uno de los 28 cuerpos de rehenes israelíes que debe entregar Hamás, de los que ya solo quedan dos.

"El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 345", recoge el comunicado de Sanidad.

345 cuerpos entregados

En la nota, Sanidad detalla que del total de 345 cuerpos entregados por Israel hasta la fecha solo han podido identificar a 99.

Estos cuerpos suelen llegan al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) y debido a la falta de material para autopsias, son las familias quienes tratan de reconocer a sus seres queridos, a veces a través de las imágenes publicadas por Sanidad en un grupo colectivo.

Además, las autoridades palestinas han venido denunciando que muchos de esos cadáveres han regresado a Gaza mutilados, con signos de abuso físico o tortura.

Algunos cuerpos seguían esposados y con los ojos vendados, según ha podido comprobar EFE en imágenes aportadas por el Nasser.