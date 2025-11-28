El Ejército israelí mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego

Las tiendas de campaña de familias palestinas rodeadas de edificios destruidos durante un día lluvioso en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

El Ejército israelí mató este viernes a un palestino, pese al alto el fuego, en el sur de la Franja de Gaza, confirmó un comunicado militar, en el que se le acusa de haber traspasado la conocida como 'línea amarilla'.

En el texto, las fuerzas armadas israelíes describen un ataque aéreo con un dron y aseguran que el gazatí cruzó la 'línea amarilla' acercándose a los soldados, lo que según ellos supuso "una amenaza inmediata".

Según la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque se produjo en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Además, hubo otros ataques aéreos sobre Jan Yunis y Rafah, y se registraron disparos desde buques de guerra israelíes contra la playa de esta segunda localidad sureña de Gaza, detalla Wafa.

Alto el fuego

Con este fallecido, y según los últimos datos de ayer del Ministerio de Sanidad gazatí, son más de 350 los palestinos muertos por las tropas israelíes pese al alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

El Ejército no aportó ninguna prueba que corrobore que la persona asesinada era un miliciano o "terrorista", como dice su comunicado.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) en la primera fase del alto el fuego.

Desde ella, Israel controla el 54 % de la Franja de Gaza, mientras que la zona al oeste de las tropas ya ha sido mencionada por algún ministro israelí como la "antigua Gaza".