Netanyahu se abre a "un acuerdo" con Siria pero manteniéndose "fiel a sus principios"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (d), durante la reunión mantenida con reservistas pertenecientes a la Brigada 55, que resultaron heridos en una incursión isarelí dentro de territorio sirio, en el Centro Médico Sheba, ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. ( EFE/ AMOS BEN GERSHOM )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes estar abierto a "un acuerdo" con Siria, después de que la semana pasada una incursión de Israel provocara 13 muertos a las afueras de Damasco, pero recalcó que se mantendrá "fiel a sus principios".

"Con buena voluntad y comprensión, se puede llegar a un acuerdo con Siria, pero nos mantendremos fieles a nuestros principios", aseguró en un comunicado Netanyahu, que añadió estar dispuesto a proteger a Israel y a sus "aliados drusos" ante supuestas amenazas de "ataques terrestres y desde las zonas adyacentes a la frontera" con Siria.

Estas declaraciones llegan después de que el mandatario israelí conversara ayer por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien poco antes le había instado a través de una publicación en redes a mantener un "diálogo firme y de verdad" con Siria.

"Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y de verdad con Siria y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero", escribió Trump en su red Truth Social.

Tras la caída de Bachar al Asad hace casi un año, Israel se lanzó a ocupar tanto el lado sirio del Monte Hermón como la zona desmilitarizada entre ambos países, que se encuentra en territorio sirio, esgrimiendo motivos de autodefensa ante posibles amenazas.

Aunque inicialmente Israel alegaba que estas amenazas podían tratarse de milicias islamistas que se hicieran con las armas del antiguo régimen, el Gobierno israelí terminó por considerar un peligro al nuevo régimen sirio en sí mismo.

En este sentido, Netanyahu agregó este martes que lo que espera de Siria es poder "establecer una zona de amortiguación desmilitarizada desde Damasco y, por supuesto, otra desde la entrada al Monte Hermón hasta la cima del mismo".

"Mantenemos estos territorios para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, y esto es lo que nos obliga", subrayó el mandatario israelí en su comunicado.

Visita a soldados

Además, Netanyahu visitó este martes a los soldados que resultaron heridos durante la escaramuza de la semana pasada a 40 kilómetros de la capital siria.

"Después del 7 de octubre, estamos decididos a proteger a nuestras comunidades en nuestras fronteras, incluida la frontera norte, y a prevenir el establecimiento de bastiones terroristas y acciones hostiles", detalló Netanyahu en el comunicado, reafirmando la posición esgrimida por Israel en el último año.

El mandatario israelí, cuya comparecencia en su juicio por corrupción fue cancelada hoy aludiendo motivos de seguridad, se reunió con estos reservistas pertenecientes a la Brigada 55 en el Centro Médico Sheba, en el área metropolitana de Tel Aviv, alabó su "dedicación" y les deseó "una pronta recuperación".