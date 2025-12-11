Amnistía Internacional dice que Hamás cometió crímenes contra la humanidad el 7 de octubre

AI publicó un informe en el que sigue los actos de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) y otras milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles un informe en el que sigue los actos de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) y otras milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como del trato que dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza desde entonces, y concluyó que estas cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad.

"Nuestra organización confirma que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques del 7 de octubre de 2023 y contra las personas que tomaron como rehenes formaban parte de una agresión sistemática y generalizada contra la población civil y constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la directora de Amnistía, Agnès Callamard, en un comunicado.

Víctimas del ataque

Amnistía Internacional documentó en el informe cómo estas milicias, lideradas por Hamás, mataron a unas 1,200 personas, de las cuales 800 eran civiles (entre ellas 36 niños y niñas).

Entre los fallecidos había una mayoría israelí judía, pero también beduinos con ciudadanía de Israel, trabajadores migrantes y solicitantes de asilo con nacionalidades extranjeras.

El ataque, que comenzó a las 6.29 de la mañana hora local el 7 de octubre de 2023 y durante el que miles de palestinos se infiltraron en Israel, se saldó además con 4,000 heridos y cientos de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas.

Los agresores tomaron 251 rehenes (además de otros cuatro que ya llevaban años cautivos en Gaza). Sólo uno de los cautivos, el soldado israelí (asesinado el 7 de octubre) Ran Gvili, sigue en Gaza.

"Hamás y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana. Atacaron deliberada y sistemáticamente a civiles en lugares como sus viviendas o un festival de música con el fin evidente de tomar rehenes, lo que constituía crímenes de guerra", continúa Callamard.

La organización apunta que los milicianos de Al Qasam, junto a otros de las Brigadas Al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica Palestina), las de los Mártires de Al Aqsa (antiguo brazo armado de la formación secular Fatah) y otros grupos armados "mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso efectuando disparos y lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus habitaciones de seguridad y sus escondites o atacándolas cuando huían".

Además, Amnistía ha documentado indicios de agresiones sexuales y profanación de cadáveres el día del ataque.

Desinformación de Hamás

La organización desmiente las afirmaciones de las autoridades de Hamás, que acusan al Ejército de Israel de matar a su propia población. Aunque Amnistía secunda que en ocasiones las fuerzas armadas israelíes abrieron fuego contra sus ciudadanos, la mayoría de las víctimas perdieron la vida a manos de las milicias gazatíes.

"Los combatientes palestinos, incluidas las fuerzas de Hamás, fueron también responsables de secuestrar a civiles en numerosos lugares y someter a abusos físicos, sexuales y psicológicos a personas capturadas", advierte la organización.

Para elaborar el informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 70 personas, entre ellas 17 supervivientes del 7 de octubre de 2023; visitó los lugares de los ataques y examinó al menos 350 vídeos y fotografías de la jornada de la masacre y los cautivos en el enclave.

En base a ello, determinó que Hamás y las milicias cometieron los crímenes de lesa humanidad de "asesinato", "exterminio", "encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional", desaparición forzada", "tortura", "violación (...) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable" y "otros actos inhumanos".

"El alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes. Ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional", sentencia Amnistía en el comunicado.