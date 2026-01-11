Irán advierte a EE. UU. e Israel que serán "objetivos legítimos" en caso de ataque al país

Una foto de folleto puesta a disposición por la Oficina del Líder Supremo de Irán muestra al ayatolá Ali Jamenei pronunciando un discurso durante una ceremonia en Teherán, Irán, el 3 de enero de 2026. ( EFE )

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE. UU. e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Lo hizo durante una sesión abierta del Parlamento en la jornada de hoy en respuesta a la ola de protestas que vive la República Islámica desde el pasado 28 de diciembre, según el canal iraní de televisión Press TV.

El político iraní recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, desconfiar "de los consejos que reciba sobre un ataque a Irán" y extendió sus advertencias a los aliados de los Estados Unidos en la región.

Este mensaje llega después de que Trump amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

Qalibaf también señaló que Irán está luchando simultáneamente en cuatro frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista, contra Estados Unidos y e Israel, a quienes acusó de aprovecharse de las "legítimas" demandas económicas de los iraníes.

Así, el presidente del Parlamento reconoció durante su discurso la legitimidad de las reivindicaciones económicas que originaron las manifestaciones, pero afirmó que "la nación iraní ha decidido oponerse firmemente a los terroristas armados".

Aseguró que una parte de los manifestantes "se autodenominan abiertamente mercenarios extranjeros, traicionando a su propia patria para apaciguar al presidente de Estados Unidos y transformándose en agentes del Daesh (Estado Islámico), e iniciando una guerra terrorista".

"Los que sean detenidos serán castigados, y los que estén armados se enfrentarán a una respuesta dura e implacable", amenazó, al tiempo que acusó a los participantes en las protestas de atacar propiedades públicas y privada, "actuando al estilo del Estado Islámico, sin mostrar piedad ni siquiera con mujeres y niños".

Según indica la agencia iraní Tasnim, vinculada al gobierno, las autoridades del país afirman que las fuerzas de seguridad y las agencias judiciales han desmantelado varias células terroristas armadas y detenido a agentes vinculados al extranjero en los últimos días.

Casi 200 muertos desde comienzo de manifestaciones en Irán

Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una oenegé.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/22380d624c89c7c426d60b42ac71344720d89912w-bf344fbd.jpg Un manifestante sostiene una pancarta durante la manifestación organizada por la comunidad iraní en Portugal exigiendo la expulsión del representante diplomático del régimen islámico iraní en Portugal, frente a la embajada iraní en Lisboa, Portugal, el 11 de enero de 2026. (EFE)

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.

